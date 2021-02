Celeste: Der neue Megastar enthüllt das Geheimnis hinter ihren Songs

22.02.2021 22:15 Uhr

Celeste erklärte, dass "das Verliebtsein" ihre Musik "triumphierender" werden ließ.

Die „Stop This Flame“-sängerin enthüllte, dass einige ihrer Songs „mehr Wärme und Aufrichtigkeit“ ausstrahlen, weil sie sich in ihren Freund, das Model Sonny Hall, verliebte.

Celeste frisch verliebt

Celeste, die ihr erstes Studioalbum mit dem Titel „Not Your Muse“ im letzten Monat herausbrachte, enthüllte gegenüber dem „Wonderland“-Magazin: “Etwas, das ich in diesem Jahr richtig erlebt habe, war es, mich zu verlieben. Also ist mein Ansatz in Hinblick auf bestimmte Songs wärmer und aufrichtiger, wenn man das im Gegensatz zu den vorherigen Liedern sieht, die ich etwas düsterer und zurückhaltender angegangen bin. Jetzt geht es darum, es triumphierend zu machen! Da gibt es Lieder, die entstanden, weil bei mir emotional etwas passierte und ich mich so entwickelte, dass mir meine Gefühle klarer sind.”

Die 26-jährige Sängerin gab zudem bekannt, dass ihr ihre Freunde und ihre Familie dabei halfen, bodenständig zu bleiben und sie daran erinnerten, warum sie das Musik machen so sehr liebt.

Golden Globe-Nominierung

Von der stetig wachsenden Fanbase bis hin zu Kritikern bekommt Celeste für ihre einzigartige Stimme und ihren kraftvollen Soul höchste Lobeshymnen. Vielerorts wird sie als die neue Amy Winehouse gefeiert.

Anfang Februar bekam sie die Nominierung für den Golden Globe mit dem besten Filmsong “Hear My Voice” zum ebenfalls mehrfach nominierten Film “The Trial Of The Chicago 7”. “Hear My Voice” entstand gemeinsam mit Daniel Pemberton. Die Verleihung findet am 28. Februar 2021 statt. (Bang/KT)