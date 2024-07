Gerüchte um Eröffnungsfeier Céline Dion bei Olympia? Emmanuel Macron würde sich freuen

Céline Dion verteilt wenige Tage vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele Luftküsse in Paris. (sv/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 11:29 Uhr

Feiert Céline Dion bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris ihr großes Comeback? In den Medien wird seit Tagen spekuliert. Nun äußert sich auch der französische Präsident Emmanuel Macron. Doch auch ein anderer Superstar wird als Headliner gehandelt.

Tritt Céline Dion (56) bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris auf? Gerüchten zufolge plant die kanadische Sängerin dort am kommenden Freitag (26. Juli) ihr Comeback. Der französische Präsident Emmanuel Macron (46) würde sich jedenfalls freuen.

"Ich würde mich riesig freuen"

"Offenbar ist sie in Paris angekommen, das ist großartig", erklärte Macron im Gespräch mit dem französischen Radiosender France 2. Dion wurde nach ihrer Ankunft in Paris am Dienstag (23. Juli) fotografiert. "Ich würde mich riesig freuen, wenn sie bei der Eröffnungsfeier dabei sein könnte", so Macron.

Ob Dion tatsächlich die Feierlichkeiten musikalisch begleiten wird, wollte Macron aber nicht bestätigen. "Ich werde nicht verraten, was [der Leiter der Eröffnungsfeier] Thomas Jolly und seine Teams vorbereitet haben", gibt sich der französische Präsident bedeckt. Er verspricht aber: "Es gibt eine Überraschung."

Céline Dion oder doch Lady Gaga?

Céline Dion hat sich nach ihrer Diagnose Stiff-Person-Syndrom (eine seltene autoimmune neurologische Erkrankung) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun wird spekuliert, ob sie bei der Olympia-Eröffnungszeremonie ihr fulminantes Comeback feiert. Erst vor Kurzem hatte sie in Promo-Interviews zu ihrer Dokumentation "I Am: Céline Dion" bekräftigt, dass sie unbedingt wieder auftreten wolle. Ob das am Freitag der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Denn auch Lady Gaga (38) könnte Gerüchten zufolge bei der Olympia-Eröffnungsfeier auftreten.

Die Olympischen Sommerspiele in Paris beginnen am Freitag, 26. Juli, mit der feierlichen Eröffnungszeremonie und gehen bis Sonntag, 11. August.