Céline Dion: Dieses berühmte 1-Euro-Ding baumelt an ihrem Hals

Donnerstag, 4. Juli 2019 21:16 Uhr

Aktuell findet die Pariser Fashion Week statt. Auch Sängerin Céline Dion (51) reiste diesbezüglich in die französische Modemetropole, um sich in täglich wechselnden Kostümen den Paparazzi zu widmen. Diesmal gab ihr Halsschmuck Rätsel auf. Wem kommt die Kette noch bekannt vor?

Am Mittwoch besuchte “My heart will go on”-Sängerin Céline Dion die Pariser Fashion Week. Dabei zog die Kanadierin alle Blicke auf sich. Zu einem schwarzen Minirock, kombinierte sie ein Shirt mit der Aufschrift “I love Paris (Hilton)”. Haha, wie witzig! Soviel Understatement muss schon sein, damit man in die Medien kommt. Aber es wird noch schöner! Um ihren Hals baumelte noch ein viel interessanteres Herz, das seit dem Erfolgsfilm “Titanic” weltweit bekannt sein dürfte.

Das Herz des Ozeans

Wahrscheinlich handelte es sich wohl nicht um die Originalkette aus dem Kino-Monster-Hit von 1997. Dennoch sieht der fette Klunker um Célines Hals der Kette aus dem Film schon sehr ähnlich.

Für alle die jetzt auch dringend so eine Halskette haben wollen: Das sogenannte „Herz des Ozeans“ ist im Internet bereits ab 1 Euro erhältlich.

Im Film bekommt Rose (gespielt von Kate Winslet) die Kette von ihrem Verlobten Caledon geschenkt. Für den hat sie allerdings nicht viel übrig denn sie verliebt sich Hals über Kopf in Jack, den sie auf dem Schiff kennen lernt.

In Kate Winslets (43) berühmter Nackt-Szene trägt sie nichts bis auf diese Kette, während Jack alias Leonardo Di Caprio (44) sie zeichnet.

Was macht Céline Dion sonst so?

In den vergangenen 16 Jahren trat die 51-jährige überwiegend in Las Vegas auf. Im bekannten Hotel “Caesars Palace”, performte die Musikern über 1000 Mal. Das Hotel errichtete sogar einen eigenen Konzertsaal namens “Colloseum” für die Frau mit der gefühlvollen Stimme. Am 8. Juni dieses Jahres gab die Witwe des verstorbenen Sängers René Angélil ihre letzte Show. Céline Dions Ehemann verstarb im Jahr 2016 an einem Herzinfarkt.

Im Herbst geht Céline Dion auf Tournee. In den USA und in Kanada wird sie dann ihr neues Album performen, das im Herbst erscheinen wird.