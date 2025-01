"Wir vermissen dich so sehr" Céline Dion: Emotionale Botschaft an ihren verstorbenen Ehemann

Sie waren ein Dreamteam: Céline Dion und ihr 2016 verstorbener Ehemann René Angélil. An seinem neunten Todestag ehrt die kanadische Sängerin gemeinsam mit ihren Söhnen den Verstorbenen mit rührenden Worten.

Er ist schon neun Jahre von ihnen gegangen und immer noch omnipräsent: In einem anrührenden Instagram-Post hat sich Weltstar Céline Dion (56) an ihren 2016 verstorbenen Ehemann gewandt, wie das "People"-Magazin berichtet. René Angélil war am 14. Januar 2016 im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Kehlkopfkrebs-Erkrankung verstorben. Am neunten Todestag teilte die legendäre Sängerin einen Schnappschuss mit ihren drei gemeinsamen Söhnen René-Charles (23) und den Zwillingen Nelson und Eddy (14). Ihre Botschaft: Wir sind für immer verbunden.

"Du warst mein Champion"

"René, wir können nicht glauben, dass du schon neun Jahre tot bist", beginnt Dion ihren Post. "Es vergeht kein Tag, an dem wir deine Anwesenheit nicht spüren, RC, Eddy, Nelson und ich", fährt die Sängerin fort, ehe sie Angélils Bedeutung für ihre Leben und ihre Karriere eindrucksvoll zusammenfasst: "Du warst mein größter Champion, mein Partner und derjenige, der immer das Beste in mir gesehen hat. Ich ehre dich und du wirst für immer vermisst mon amour…. Wir lieben dich. -Celine xx…" Der Familien-Schnappschuss zeigt eine glückliche und zuversichtliche Céline Dion im Kreise ihrer Söhne – trotz aller eigenen gesundheitlichen Schwierigkeiten.

"Die Liebe gewinnt immer!"

Dion lernte Angélil erstmals im Alter von zwölf Jahren kennen, er war damals 38. "Während ich sang, fing er an zu weinen", beschrieb Dion einst ihr erstes Treffen dem "People"-Magazin 1994. "Da wusste ich, dass ich einen guten Job gemacht hatte." Angélil war von ihrem Auftritt so begeistert, dass er eine Hypothek auf sein Haus aufnahm, um Dions Debütalbum "La voix du bon Dieu" zu finanzieren. Als Dion 19 Jahre alt war, hatten beide ihr erstes offizielles romantisches Date. Anfangs habe sie sich der Karriere wegen über ihre Romanze bedeckt gehalten: "Ich habe diese Liebe heimlich gelebt", so Dion. Erst später beschrieb sie den magischen Moment zwischen beiden so: "Es war wie Peng! Liebe! Die Liebe gewinnt immer!"

Trotz unheilbarer Krankheit unsterblich

Am 17. Dezember 1994 heiratete das Paar in der Notre-Dame-Basilika von Montréal. Die Trauung übertrug das kanadische Fernsehen live. Dion brachte 2001 Sohn René-Charles und 2010 die Zwillingssöhne Nelson und Eddy zur Welt. Sie stieg zum musikalischen Weltstar auf und machte sich mit Songs wie der Titanic-Hymne "My Heart Will Go On" selbst unsterblich. Im Sommer 2024 überraschte die unheilbar am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Dion mit einem Auftritt auf dem Eiffel-Turm anlässlich der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris.

Im Dezember 2024 hätten Céline und René ihren 30. Hochzeitstag gefeiert. Dion beging auch diesen Tag mit einer rührenden Familien-Botschaft an ihren geliebten Mann. Auf Instagram postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto der Trauung von 1994. Darunter stand: "Du erfüllst immer noch unsere Herzen, jeden Tag. Du bist alles für uns. Wir vermissen dich so sehr. Herzlichen Glückwunsch zum 30. Hochzeitstag, mon amour!"