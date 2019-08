Celine Dion ist ein Schuh-Messi

Samstag, 10. August 2019 07:41 Uhr

Celine Dion (51) gehört zu den größten Fashion-Ikonen unserer Zeit, aber hinter ihrer Leidenschaft für Mode versteckt sich auch ein düsteres Geheimnis. Die Sängerin ist ein Schuh-Messi!

Wir alle lieben Schuhe, aber Celine Dion hat keine Leidenschaft, sondern eine Obsession. Wie die „My Heart Will Go On“-Ikone in der neusten Episode von Carpool-Karaoke mit James Corden (40) verriet, besitzt sie über 10 000 Paar Schuhe.

Weil diese enorme Menge an Schuhen natürlich nicht in ihr Haus passt, mietet sie extra ein Lagerhaus an, in dem ihre High Heels, Sneakers und Boots geordnet nach Farbe und Anlass auf ihren nächsten Einsatz warten.

Schuh-Messi

Die Sängerin weiß natürlich selbst, dass kein Mensch Tausende von Schuhen braucht, aber sie bringt es trotzdem nicht über sich auszusortieren. Gegenüber dem Late-Night-Comedian erklärt sie: „Ich kann kein Paar weggeben, denn jeder Schuh, den ich je gekauft habe, hat mich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Sie symbolisieren all die Schritte auf meinem Weg, deswegen fühle ich mich mit ihren verbunden. Nenn mich ruhig verrückt. Ich behalte sie alle und bin immer auf der Suche nach einer größeren Lagerhalle.“

Bei einer Sache hat das Fashion-Victim tatsächlich recht: Das alles klingt wirklich ziemlich crazy.

Therapie mit James Corden

Ihr Buddy James Corden zeigt sich allerdings nicht sonderlich verständlich. In einer Art Schock-Therapie zwingt er Celine Dion vor laufender Kamera drei Paar High Heels aus ihrer geliebten Kollektion zu verschenken. Dazu fällt der sonst so feinen Damen in Chanel nichts anderes ein außer „F*** Dich“ und „Ich brauche Alkohol.“

Am Ende schafft es die sympathische 51-Jährige dann doch, sich von ihren geliebten Tretern zu trennen und bereitet damit einigen Damen auf dem Las Vegas Strip eine gigantische Freude!

