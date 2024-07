Beauty & Fashion Céline Dion: Maria Grazia Chiuri entwarf ihr Kleid für ihre Performance bei den Olympischen Spielen

Celine Dion - Getty - Paris Olympics - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2024, 16:00 Uhr

Maria Grazia Chiuri schwärmte davon, die Ehre gehabt zu haben, Céline Dions Kleid für ihren Comeback-Auftritt bei den Olympischen Spielen in Paris zu designen.

Die 56-jährige Sängerin feierte ihr lang erwartetes Comeback bei der Eröffnungszeremonie, wobei Maria in den sozialen Medien ihren Stolz darüber ausdrückte, das Kleid des Stars für diesen historischen Moment kreiert zu haben.

Neben einer Reihe von Fotos von der Eröffnungszeremonie schrieb Maria auf ihrem Account auf Instagram: „Die einzig wahre @celinedion beendet die Zeremonie der Olympischen Spiele in Paris in einem maßgeschneiderten Haute-Couture-Kleid von @dior, das wir speziell für sie kreiert haben. Es war eine große Freude, an diesem besonderen Moment teilzuhaben und dieses rundum bestickte Cape-Kleid für diesen atemberaubenden Auftritt zu entwerfen. Vielen Dank an @celinedion, dass sie sich für @dior entschied, und an das unglaubliche Team!!“ Unterdessen hatte die Hitmacherin vor kurzem verkündet, dass sie sich mit ihrer Performance bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele einen „Traum“ erfüllte. Der preisgekrönte Star, der zunächst keine Live-Auftritte mehr plante, nachdem bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde, schrieb auf X: „Wow, was für eine Nacht. Danke an alle bei @Paris2024, @Olympics und @Dior, die dazu beigetragen haben, dass dieser Traum wahr wurde. Und jetzt ist es schon wieder Zeit zu gehen! Ich werde dich vermissen, Paris! – Celine xx… “ Celine beendete die Zeremonie mit einer Darbietung von Édith Piafs ‚L’Hymne à l’amour‘.