"My Heart Will Go On" Céline Dion schwärmt von Kelly Clarkson: „Warst absolut unglaublich“

SpotOn News | 08.10.2024, 23:31 Uhr

Kelly Clarkson hat in ihrer Show Céline Dions Hit "My Heart Will Go On" gesungen. Die kanadische Superstar-Sängerin zeigt sich von dem Auftritt äußerst angetan.

Es gibt wohl keinen anderen Song, für den Céline Dion (56) so bekannt ist, wie für "My Heart Will Go On". Nachdem sich Kelly Clarkson (42) kürzlich dem Mega-Hit angenommen hat, lobt die kanadische Sängerin ihre US-Kollegin jetzt in höchsten Tönen.

"Du hast geweint, und dann hast du mich zum Weinen gebracht"

Zunächst geht die 56-Jährige in einem auf Instagram geposteten Video darauf ein, dass Clarkson Dions Olympia-Auftritt kommentiert hatte. Die Kanadierin hatte bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris ein spektakuläres Comeback auf dem Eiffelturm gefeiert. Nach ihrer Rückkehr habe Dion Clarksons Reaktionen sehen können. Für sie sei es sehr berührend gewesen, dass die Stimme jener brach: "Du hast geweint, und dann hast du mich zum Weinen gebracht. Was soll das ganze verdammte Geheule?"

Kelly Clarkson sang das Lied vor wenigen Tagen in einem Segment ihrer eigenen Show. "Und jetzt habe ich gerade gesehen, wie du 'My Heart Will Go On' gesungen hast, und ich weine schon wieder. Du warst absolut unglaublich, fantastisch. Ich habe es so sehr geliebt", lobt die sichtlich bewegte Céline Dion. Sie hoffe, dass die beiden sich bald in Person treffen können – und dann nicht weinen müssen.

Das Lob dürfte auch Clarkson freuen, die sich zunächst offenbar gar nicht an das Lied herangetraut hatte. Nach dem Auftritt erzählte sie, dass Dions Eiffelturm-Show für sie eines der Highlights des Sommers gewesen sei. "Normalerweise würde ich diesen Song nie covern", erklärte sie dem Publikum. "Denn es gibt einige Songs, denen man sich als Sängerin einfach nicht nähern sollte."