Musik Kate Bush: Sie setzt sich gegen eine Änderung des KI-Urheberrechtsgesetzes ein Kate Bush, Damon Albarn und Yusuf/Cat Stevens gehören zu den mehr als 1.000 Künstlern, die aus Protest gegen die von der britischen Regierung vorgeschlagenen Änderungen des Urheberrechtsgesetzes für KI ein stummes Album veröffentlichten. Auf der Titelliste von ‚Is This What We Want?‘ ist zu lesen: „Die britische Regierung darf Musikdiebstahl nicht legalisieren, um KI-Unternehmen zu […]