Eröffungsfeier der Olympischen Spiele Céline Dion: So feiern die Superstars ihr Bühnen-Comeback

Machte 2022 bekannt, dass sie unter dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom leidet: Céline Dion. (tj/spot)

SpotOn News | 27.07.2024, 18:31 Uhr

Nach vier Jahren Bühnen-Abstinenz feierte die schwer erkrankte Sängerin Céline Dion bei den Eröffnungsfeierlichkeiten der Olympischen Spiele in Paris ein triumphales Comeback. Unzählige prominente Fans des kanadischen Superstars reagierten begeistert auf den Auftritt.

Am Abend des 26. Juli begannen die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris mit einer spektakulären, mehrstündigen Eröffnungszeremonie. Neben einem Beitrag des US-Superstars Lady Gaga (38) sorgte dabei vor allem das wohl beeindruckendste Bühnencomeback der vergangenen Jahre für größte Begeisterung: Nach mehr als vier Jahren kehrte die schwer erkrankte kanadische Sängerin Céline Dion (56) mit einer stimmgewaltigen Performance ins Rampenlicht zurück. Bei strömendem Regen brachte sie vor riesigem Publikum auf dem Eiffelturm sichtlich ergriffen Édith Piafs (1915-1963) "L'Hymne à l'amour" auf die Bühne.

Nach dem Auftritt meldete sich die seit einigen Jahren an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom leidende Künstlerin auf ihrem Instagram-Account mit bewegenden Worten zurück. Dort schrieb sie: "Ich fühle mich geehrt, heute Abend bei der Eröffnungsfeier von Paris 2024 aufgetreten zu sein und bin voller Freude, wieder in einer meiner Lieblingsstädte zu weilen!"

Mit der ihr eigenen Bescheidenheit fügte sie hinzu: "Vor allem aber freue ich mich, diese unglaublichen Athleten mit all ihren Geschichten von Aufopferung und Entschlossenheit, Schmerz und Beharrlichkeit zu feiern. Ihr alle habt euch so sehr auf euren Traum konzentriert, und ob ihr nun eine Medaille mit nach Hause nehmt oder nicht, ich hoffe, dass eure Anwesenheit hier bedeutet, dass er für euch in Erfüllung gegangen ist!" Alle teilnehmenden Sportler könnten stolz auf sich sein und ihr Herz sei bei ihnen.

Nicht weniger begeistert fielen die zahlreichen Reaktionen internationaler Stars aus, die ihren Auftritt – jeweils auf ihre persönliche Art und Weise – in den sozialen Medien feierten. So kommentierte die mit Dion befreundete US-Sängerin Cyndie Lauper (71) ihren Post mit den Worten "Oh mein Gott, verehrte Dame, du hast wirklich reingehauen! Du siehst, was harte Arbeit und Glaube bewirken! Ich sende dir Liebe. Du bist eine Inspiration."

"Weiter so, meine Königin! Du schaffst das!"

Kurz danach stimmte auch die amerikanische Moderatorin und Schauspielerin Tyra Banks (50) in den anschwellenden Jubelchor ein und kommentierte: "Immer, wenn ich dich sehe, kommt mir das Wort 'königlich' in den Sinn. Weiter so, meine Königin! Du schaffst das!"

In ganz ähnlicher Weise äußerte sich Céline Dions Busenfreundin Kim Kardashian (43) zu ihrem Bühnencomeback. In einer Instagram-Story präsentierte sie einen Videoclip des Auftritts und kommentierte ihn mit "my queen @celinedion".

Nicht weniger euphorisch zeigte sich die kubanoamerikanische Sängerin Gloria Estefan (66) über die Show in Paris. So schrieb sie: "Du hattest uns in deinen Händen. Danke für eine erstaunliche und ermutigende Performance bei den @parisolympics"