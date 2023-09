Stars Céline Dion: So geht es der schwerkranken Sängerin wirklich

Celine Dion - Paris Fashion Week 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2023, 13:11 Uhr

Die kanadische Sängerin leidet am Stiff-Person-Syndrom und musste deshalb Konzertermine absagen.

Céline Dion kämpft mit aller Macht, damit sich ihr Gesundheitszustand verbessert.

Bei der 55-jährigen Sängerin wurde im Dezember 2022 das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Ihre Schwester Claudette offenbart jetzt, dass die Musik-Ikone alles in ihrer Macht stehende unternimmt, um ihre gesundheitlichen Probleme zu überwinden. Dem kanadischen ‚HELLO!‘-Magazin erklärt sie: „Sie tut alles, um sich zu erholen. Sie ist eine starke Frau.“

Die neurologische Erkrankung ist weitgehend unerforscht, was die Behandlung schwierig macht. „Es ist eine Krankheit, über die wir so wenig wissen. Es gibt Krämpfe – sie sind unmöglich zu kontrollieren. Ihr wisst doch, dass Menschen oft nachts aufspringen, weil sie einen Krampf im Bein oder in der Wade haben? Das ist ein bisschen so, aber in allen Muskeln“, schildert Claudette. „Es gibt wenig, was wir tun können, um sie zu unterstützen und um ihre Schmerzen zu lindern.“

Anfang des Jahres hatte sich Celine bei ihren Fans entschuldigt, nachdem sie eine Reihe von Konzerten in Europa absagen musste. In einem Statement auf ihrer Website bestätigte die ‚My Heart Will Go On‘-Interpretin, dass sie „fleißig an ihrer Genesung arbeite“ und die Hoffnung habe, ihre Tourneetermine bald nachzuholen.