Stars Chad Michael Murray: Sein Vater als Vorbild Chad Michael Murray wollte immer „nur halb so ein Mann“ werden wie sein Vater. Der 43-jährige Schauspieler wuchs als eines von fünf Geschwistern bei seinem alleinerziehenden Vater auf. Bereits als Teenager war Chad in Hollywood erfolgreich. Heute blickt er beeindruckt auf seine Kindheit und Jugend zurück. Während eines kürzlichen Auftritts in der ‚Drew Barrymore Show‘ […]