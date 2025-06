Film Chad Stahelski: Update über ‚John Wick 5‘

Chad Stahelski - March 2023 - Famous - John Wick Chapter 4 Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2025, 16:00 Uhr

Chad Stahelski verriet, dass er eine „ziemlich gute Story“ für ‚John Wick 5‘ habe.

Nach dem vermeintlichen Tod des titelgebenden Auftragskillers in ‚John Wick 4‘ aus dem Jahr 2023 gab Lionsgate grünes Licht für einen fünften Teil der beliebten Filmreihe.

Der 56-jährige Stahelski deutete an, dass das Drehbuch, das er und Mike Finch geschrieben haben, gut vorankomme. Chad würde den kommenden Film aber nur dann drehen, wenn sie es schaffen, die Story zu „knacken“. Der Regisseur sagte in einem Gespräch mit dem ‚Hollywood Reporter‘ über die Fortsetzung von John Wicks Geschichte nach dem vermeintlichen Ende des Protagonisten in ‚Kapitel 4‘: „Ich werde Sie nicht anlügen, es ist ein kleines Rätsel. Mike Finch – der Autor von ‚John Wick 4‘, der auch an ‚John Wick 5‘ schreibt – und ich haben eine ziemlich gute Story, die ich cool finde.“ Stahelski fügte hinzu, dass Lionsgate zwar ‚John Wick: Kapitel 5‘ möchte, die Fortsetzung aber noch nicht feststehe. Der Filmemacher erklärte: „Sie waren großartig und haben uns darum gebeten, es wirklich zu versuchen. Wir haben ein paar wirklich gute Ideen, die wir versuchen werden.“