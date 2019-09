Chance The Rapper verschiebt Tour wegen der Familie

Chance The Rapper hat seine Tour bis 2020 verschoben. Eigentlich hätte der Musiker in nur wenigen Tagen seine Konzertreihe starten sollen. Doch wie er nun auf Instagram verkündet, müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden. Nachdem letzte Woche Chances zweites Kind Marli geboren wurde, freut sich der 26-Jährige darauf, kostbare Zeit zusammen mit seiner Familie zu verbringen.

“Ich habe in der letzten Woche darüber nachgedacht und mich dazu entschieden, meine Tour nach hinten zu verschieben”, erklärt der Star. “Dieses Jahr war eines der tollsten meines Lebens: Heirat, neues Baby, erstes Album etc. Aber weil so viel passiert ist, war es gleichzeitig anstrengend, meine Zeit und Energie zwischen Familie und Arbeit aufteilen zu müssen.”

Will nichts mehr verpassen

Wie der Rapper gesteht, wolle er nicht den gleichen Fehler wie nach der Geburt seiner ersten Tochter machen. “Als Kensli geboren wurde, ging ich zwei Wochen später auf Tour und verpasste einige der wichtigsten Meilensteine in ihrem Leben. Noch wichtiger, ich war nicht da, als ihre Mutter mich am meisten brauchte”, gesteht der Star reumütig.

“An diesem Punkt habe ich als Ehemann und zweifacher Vater gemerkt, dass ich diesen Fehler nicht erneut machen kann. Ich muss in diesen frühen Monaten von Kensli und Marli so hilfreich und verfügbar wie möglich für meine Frau sein. Ich entschuldige mich, weil ich weiß, wie viele Leute darauf gezählt haben, mich bald zu sehen. Aber ich hoffe, dass ihr es mit der Zeit verstehen werdet und mir vergeben könnt.” Der erste Termin der Tour ist nun am 15. Januar, Rückerstattungen für Ticketpreise sind erhältlich.