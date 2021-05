Channing Tatum: Darum will er ein besserer Schauspieler werden

04.05.2021 20:15 Uhr

Channing Tatum muss "besser im Schauspielern werden", damit er sich in seinen Filmen nicht mehr ausziehen muss.

Der „Magic Mike“-Star bestand darauf, dass er nur deshalb so gut in Form ist, weil seine Arbeit oft verlangt, dass er sich auszieht. Deshalb scherzte er, dass er an seinen schauspielerischen Fähigkeiten arbeiten muss, um seine Karriere voranzutreiben.

Channing Tatum will nicht immer nackt sein

In der „The Kelly Clarkson Show“ sagte Channing Tatum: „Als jemand, der für seinen Job trainiert, verspreche ich Ihnen, dass ich nicht so aussehen würde, wenn ich nicht in den meisten meiner Filme meistens nackt sein müsste. Irgendwann muss ich besser in der Schauspielerei werden, damit ich nicht in allen Filmen nackt sein muss.“

Der 41-jährige Star – der mit seiner Ex-Frau Jenna Dewan die siebenjährige Tochter Everly hat – drückte auch seine Bewunderung für die Menschen aus, die die Zeit finden, zu trainieren, während sie gleichzeitig Vollzeitjobs haben und Familien großziehen, denn für ihn zählt der Gang ins Fitnessstudio als Arbeit.

Hartes Training

„Ich trainiere buchstäblich wie ein Job und es ist trotzdem hart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die einen 9-5-Job haben, die Kinder zu Hause haben, woher nehmen sie die Energie und die Zeit, sich tatsächlich auf sich selbst zu konzentrieren?“

Kürzlich sprach der Schauspieler auch darüber, dass er sich anfangs Sorgen machte, wie das Verhältnis zu seiner Tochter sein würde, nachdem seine Ehe in die Brüche ging. (Bang)