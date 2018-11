Channing Tatum: Ist Jessie J sauer wegen der Vergleiche mit der Ex?

Montag, 19. November 2018 22:36 Uhr

Channing Tatums neue Flamme Jessie J hat in einem Statement zu verstehen gegeben, dass sie „beschämt“ und „enttäuscht“ davon sei, ständig mit der Ex des Hollywood-Stars, Jenna Dewan, verglichen zu werden.

Der britische Pop-Star reagierte via Instagram auf die öffentliche Wahrnehmung von Fans und News-Portalen, sie sehe Tatums Ex-Frau ähnlich.

Dazu sagte Jessie: „Ich sehe meinen Namen zwar selten, aber manchmal eben doch genannt in Artikeln, mit denen ich nicht einverstanden bin. Meistens ignoriere ich sie, da es sich in 99% der Fälle nicht lohnt, darüber zu sprechen. Nun gibt es jedoch eine Story, die in den letzten Wochen ständig wiedergekäut wurde, und zwar das Gerede über mich und den Vergleich mit einer anderen schönen Frau hinsichtlich unseres Aussehens, während die Leute darüber streiten, wer aus ihrer Sicht die Schönere sei. […] Ich habe vergeblich versucht, etwas Positives in dieser Geschichte zu finden. Wer fühlt sich gut dadurch? Ich weiß es nicht.“

Quelle: instagram.com

Weiter führte die Sängerin aus: „Ich bin so enttäuscht und beschämt, dass mein Name in diesem Zusammenhang überhaupt genannt wird. Dafür stehe ich nicht, nicht im Geringsten. Ich nehme solche Geschichten nicht leicht. Denn ich weiß, welche Wirkung das auf junge Mädchen hat, die das lesen.“ (CI)