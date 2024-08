"Dann zaubert sie einfach ein Risotto" Channing Tatum lobt Taylor Swifts Kochkünste in den höchsten Tönen

Taylor Swift hat "Magic Mike"-Star Channing Tatum auch am Herd begeistert. (lau/spot)

SpotOn News | 19.08.2024, 14:01 Uhr

Nicht nur als Sängerin und Songschreiberin verfügt Taylor Swift über zahlreiche Talente. Auch in der Küche kann sich der Superstar offenbar mit Sterneköchen messen. Das verrät Schauspieler Channing Tatum.

Channing Tatum (44) hat in den höchsten Tönen von Taylor Swifts (34) Kochkünsten geschwärmt. Der Hollywoodstar ist mit der Sängerin nach eigener Aussage ein wenig befreundet. Während eines kürzlichen Interviews mit "SiriusXM", in dem Tatum seinen neuen Thriller "Blink Twice" bewarb, lobte er Swift auch für ihr Talent, Mahlzeiten zuzubereiten, die eines Sternekochs würdig seien.

Channing Tatum: "Und dann zaubert sie einfach ein Risotto"

Der "Magic Mike"-Star schwärmte zunächst von Swifts Fähigkeit, "sich einfach umzudrehen und eine Hymne zu schreiben", und fügte hinzu, dass der Mega-Popstar einen Hit "im Schlaf" produzieren könne. Doch ebenso beeindruckt zeigt sich Tatum von ihren Skills in der Küche.

Swift würde zur Essenszeit fragen: "Was möchtest du heute Abend essen? Gib mir eine grobe Richtung." Als er daraufhin "Italienisch" gesagt habe, hätte sie "einfach ein Risotto gezaubert", so der 44-Jährige. Das sei "schön und auch frustrierend", so Tatum weiter. Die Sängerin könne "einfach ein beliebiges italienisches Drei-Sterne-Michelin-Menü kochen". Auch würde sich Swift während der Essenszubereitung mit ihren Gästen munter unterhalten: Am Ende gäbe es dann noch "warme, selbstgemachte Pop-Tarts" als Nachspeise. "Das ist nicht fair", bemerkt Tatum scherzhaft über die vielen Talente des 34-jährigen Megastars.