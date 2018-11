Channing Tatum mit Tochter bei Jessie J

Sonntag, 4. November 2018 19:17 Uhr

Die Beziehung von Channing Tatum und der Musikerin Jessie J scheint sich zu intensivieren. Nun wurde der Hollywood-Star auf einem Konzert seiner Freundin gesichtet – zusammen mit seiner fünfjährigen Tochter.

Channing Tatum war gemeinsam mit Töchterchen Everly bei einem Konzert von Jessie J in Hollywood. Die Kleine trug Kopfhörer und saß auf Papas Schoß. Vater und Tochter wurden in der VIP-Zone gesehen, Tatum hat wohl kräftig mitgesungen. Kein Wunder, wie eine ungenannte Quelle „People“ verriet: „Channing ist ihr größter Fan. Er fliegt quer durch die USA, um sich ihre Konzerte anzusehen.“

Hat Channing bei ihr übernachtet?

Noch am Morgen des Konzerts in Hollywood wurde der Star beim Verlassen der Wohnung von Jessie J geknipst. Es scheint also ernst zu sein zwischen den beiden.

Im April hatten sich Tatum und seine Ex-Frau Jenna Dewan nach neun Ehejahren getrennt. Seit Ende Oktober ist die Scheidung offiziell. Etwa zur gleichen Zeit begann die Romanze zwischen dem Hollywood-Star und Jessie J.