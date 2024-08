Premiere ihres Films "Blink Twice" Zoë Kravitz und Channing Tatum: Red-Carpet-Debüt in Los Angeles Zoë Kravitz und Channing Tatum zeigen sich erstmals als Paar auf einem roten Teppich. In eleganten schwarzen Outfits begeistern sie bei der Premiere von „Blink Twice“ in Los Angeles. Sie führte bei dem Film Regie, ihr Verlobter spielt die Hauptrolle.