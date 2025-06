Musik Chappell Roan als Überraschungs-Act beim Glastonbury Festival gehandelt

Chappell Roan - patchwork post Instagram June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2025, 18:00 Uhr

Chappell Roan soll hinter dem geheimnisvollen Act „Patchwork“ stecken, der beim diesjährigen Glastonbury Festival auftreten soll.

Die „Pink Pony Club“-Sängerin hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr sie Patchwork liebt – beim Met Gala 2025 erschien sie sogar in einem rosa Patchwork-Outfit. Kurz bevor das weltberühmte Festival am Mittwochmorgen (25.06.25) seine Tore öffnete, postete sie außerdem ein Foto aus ihrer Kindheit, auf dem sie eine bunte Patchwork-Decke hält. Sie kommentierte die Bilderserie schlicht mit: „Verrückter Vibe.“

Wer auch immer „Patchwork“ ist – der Auftritt auf der Pyramid Stage ist für Samstag (28. Juni) um 18:15 Uhr angesetzt. Auch die Band Pulp wurde mit diesem Slot in Verbindung gebracht, doch Keyboarderin Candida Doyle erklärte, Glastonbury habe dieses Jahr „kein Interesse“ an der Band gezeigt. Die Britpop-Legenden erlangten 1995 große Anerkennung, als sie als Ersatz für The Stone Roses auf der Hauptbühne auftraten. 1998 kehrten Jarvis Cocker und Co. als Headliner auf die Pyramid Stage zurück, 2011 überraschten sie mit einem Auftritt auf der Park Stage. Candida sagte im Gespräch mit ‚BBC Radio 6 Music‘: „Wir wollten [bei Glastonbury spielen], einfach weil es das 30-jährige Jubiläum ist und so weiter – aber sie hatten kein Interesse. Dann dachten wir an nächstes Jahr, aber dann machen sie es nächstes Jahr gar nicht.“

Die Headliner des Glastonbury 2025 sind Neil Young, The 1975 und Olivia Rodrigo. Sir Rod Stewart übernimmt den traditionellen Legenden-Slot am Sonntagnachmittag. Weitere Acts: Charli XCX, Loyle Carner, The Prodigy, Raye, The Maccabees, Wet Leg, Doechii und viele mehr – allesamt live auf Worthy Farm an diesem Wochenende.