Bald auf Tour in Europa Chappell Roan: Ein Popstar mit außergewöhnlichem Look

Chappell Roan bei einem Auftritt für ein Pride Festival. (noe/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 18:30 Uhr

Chappell Roan hat sich mit ihrem rasanten Aufstieg und auffälligen Look einen Namen in der Pop-Welt gemacht. Sie kombiniert ihre Musik mit einem einzigartigen Stil und sticht damit aus der Masse heraus.

Popstar Chappell Roan (26) genießt gerade einen rasanten Aufstieg und ist spätestens seit ihrem neuesten Hit "Good Luck, Babe!" aus der modernen Pop-Welt nicht mehr wegzudenken. Was sie abseits ihrer erfolgreichen Musik zu einem außergewöhnlichen Star macht, ist ihr einzigartiger Look.

Wie kam der Erfolg?

Auf Spotify hat die Sängerin mittlerweile über 35 Millionen monatliche Hörer und ihre Hits haben jeweils hunderte Millionen von Streams. Doch Roans Erfolg hat jahrelange Arbeit und einige Rückschläge hinter sich. Nachdem sie 2017 einen Plattenvertrag bei Atlantic Records bekommen hatte und nach Los Angeles gezogen war, konnte sie erste musikalische Erfolge erzielen. Mit der Single "Pink Pony Club" schien Roan ihre Authentizität als Künstlerin stärker zum Ausdruck zu bringen. Dies hatte jedoch zur Folge, dass sich das Label von ihr trennte und sie 2020 schließlich wieder zurück in ihre Heimat Missouri ziehen musste. Aufgeben war jedoch keine Option.

Nach einer Pause ging es zurück nach Los Angeles, wo Roan 2022 eine Reihe von Songs veröffentlichte. Im September 2023 kam dann ihr erstes Album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" über ihr neues Label Island Records auf den Markt. Dieser Schritt führte zu ihrem musikalischen Durchbruch und Roan konnte mit ihren Liedern "Casual", "Red Wine Supernova" und "HOT TO GO!" einige Hits landen. Seitdem schießen ihre Hörerzahlen in die Höhe und nachdem sie als Opening Act bei Olivia Rodrigos (21) "Guts"-Welttournee aufgetreten ist, konnte sie noch mehr Popularität erlangen. Auch ihre Auftritte auf dem Musikfestival Coachella im April gingen viral und rückten die Künstlerin weiter ins Rampenlicht.

Woher kommt der besondere Look?

Was viele ihrer Fans abseits der Musik begeistert, ist Roans ikonischer Look. Ihre wilden roten Locken trägt sie meist offen und vor allem mit ihrem Make-up experimentiert sie gerne, indem sie beispielsweise Glitzer mit bunten Farben kombiniert. Das Resultat sind dramatische Looks, die Aufsehen erregen. Dass Roan in einem konservativen, christlichen Haushalt aufgewachsen ist, sieht man ihr mittlerweile nicht mehr an. Sie geht offen mit ihrer Sexualität um, die auch immer wieder Inhalt ihrer Songs ist. In der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (49) erklärte sie im Juni: "Mein Stylist Genesis Webb und ich lassen uns aus dem Drag, aus Horrorfilmen, aus Burlesque und aus dem Theater inspirieren."

Im Anschluss führte sie weiter aus und sagte: "Ich liebe es, hübsch und gruselig auszusehen. Oder auch hübsch und kitschig. Oder einfach nicht hübsch. Das liebe ich auch." Auf ihrer "The Midwest Princess Tour" unterstützte sie lokale Drag-Künstlerinnen und -Künstler und erklärte dazu in einem Interview mit der Zeitschrift "Annabelle": "Niemand macht eine bessere Show als eine Dragqueen". Sie ergänzte: "Drag erlaubt es mir, mich frei zu fühlen und ich habe damit keine Angst, laut, queer und hyperfeminin zu sein." Diese Aussage spiegelt sich klar in ihrer Mode wider.

Diese Outfits erregten am meisten Aufmerksamkeit

Genau wie ihre Songs, sind die Outfits der Sängerin teils vulgär, teils lustig und vor allem auch provokant. Schon mit einigen ihrer Looks sorgte sie für reichlich Gesprächsstoff. Bei der Afterparty der diesjährigen Grammys im Februar trug Roan etwa ein langes enganliegendes Kleid in dunkelrot. Schon der passende Kopfschmuck war ausladend und konnte einige Blicke auf sich ziehen. Doch spätestens mit der Schweinenasen-Prothese kreierte Roan einen außergewöhnlichen und unvergesslichen Look.

Einen ihrer wohl bekanntesten Looks rief die Künstlerin bei ihrem NPR "Tiny Desk Concert" im März 2024 ins Leben. Mit ihrem gerüschten pinken Prinzessinnen-Kleid verkörperte sie eine zerzauste Ballkönigin der 80er Jahre. Ihren Haarschopf schmückte sie mit Schmetterlingsklammern und Zigarettenstummeln und ihr Lippenstift war auf ihren Zähnen verschmiert.

Für ihre Coachella-Auftritte im April überlegte sich die Künstlerin ebenfalls etwas Besonderes für jeden ihrer Looks. Für das erste Wochenende trug sie eine Strumpfhose in Leopardenmuster und ein von Fetischkleidung inspiriertes Set mit der Aufschrift "Eat me" ("Iss mich"). Den Kontrast machte ein bunter Anzug mit Karo- und Streifenmuster, der zwar etwas weniger vulgär, aber mindestens genauso auffällig war. Für ihr zweites Festival-Wochenende setzte Roan noch einen drauf, indem sie sich in einem lebensgroßen Schmetterlingskostüm mit Pailletten präsentierte.

Auf dem Governors Ball Music Festival im Juni bot die Sängerin einen neuen modischen Höhepunkt. Mit grüner Körperbemalung und passender Perücke trug sie ein gewagtes Gewand, das sie als die New Yorker Freiheitsstatue darstellte.

Auch im Rahmen der Jimmy-Fallon-"Tonight Show" setzte die Sängerin auf Extravaganz. Für das Interview mit Fallon erschien sie noch in einem schwarzen, von Schwanensee inspirierten Look mit auffälligem und ausladendem Federschmuck. Noch beeindruckender war ihr Make-up mit der blassen Foundation und den überlangen weiß-schwarzen Wimpern. Die blonde, lockige Perücke war die Krönung des unkonventionellen Kostüms. Für ihre spätere Performance ihres Lieds "Good Luck, Babe!" wechselte sie in eine leicht abgeänderte weiße Version des Outfits.

Bald ist sie in Europa

Am 31. August wird die Sängerin in der Berliner Columbiahalle auftreten. Ursprünglich sollte Roan auch beim Superbloom-Festival in München und beim Lollapalooza Berlin erscheinen. Diese Auftritte musste sie allerdings "wegen einiger Terminverschiebungen" absagen, wie sie auf Instagram mitteilte. Dennoch wollte die Künstlerin sichergehen, auch vor deutschen Fans zu spielen. Weitere europäische Shows werden unter anderem in Paris, Amsterdam und London stattfinden.