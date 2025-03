Stars Chappell Roan: Sie ist seit sechs Monaten vergeben

Bang Showbiz | 26.03.2025, 11:00 Uhr

Chappell Roan verriet, dass sie seit sechs Monaten in einer ernsthaften Beziehung und sehr verliebt sei.

Die 27-jährige Popsängerin sprach im ‚Call Her Daddy‘-Podcast über ihr Privatleben und erzählte dabei, dass sie lange Zeit über Single gewesen sei, aber jetzt mit einem Mann zusammen sei, mit dem sie bereits vor ihrem Durchbruch als Künstlerin zusammen war.

Auf die Frage, ob sie aktuell Single sei, antwortete Chappell: „Nein.“ Die Musikerin fügte hinzu, dass sie seit sechs Monaten in einer „ernsten“ Beziehung sei. Auf die Frage, ob die Beziehung locker sei, antwortete die Sängerin: „Nein, es ist ernst. Ich bin sehr verliebt, aber ich bin fürs Single-Leben. Jeder sollte einmal Single sein, das meine ich ernst. Sei Single.“ Roan sagte, dass sie eine „tolle Zeit“ als Single gehabt habe und dadurch wisse, dass es ihr auch alleine gut gehen wird. Chappell erklärte zudem, dass ihre neue Beziehung zustande kam, nachdem die beiden von einem gemeinsamen Freund miteinander verkuppelt wurden. Die ‚Hot to Go!‘-Hitmacherin enthüllte: „Ich bin mit derselben Person zusammen, mit der ich zusammen war, bevor es so weit gekommen ist, also weiß ich nicht, wie ich jetzt daten würde.“