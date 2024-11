Ohne Fürst Albert bei Preisverleihung Charlène von Monaco überrascht bei Rugby-Gala mit besonderem Look

Fürstin Charlène von Monaco bei den World Rugby Awards in Monaco. (the/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 13:28 Uhr

Wenige Tage nach ihrem gemeinsamen Auftritt an der Seite von Fürst Albert II. zeigte sich Charlène von Monaco am Sonntagabend allein bei der Verleihung der World Rugby Awards auf der Veranstaltung - und zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich.

Die öffentlichen Auftritte von Fürstin Charlène von Monaco (46) sind immer äußerst elegant und stilsicher. Am Sonntagabend (24. November) sorgte sie bei einem Besuch der World Rugby Awards im Sporting Monte Carlo Komplex mit einem besonderen Look für Aufsehen.

Grund dafür war ein mit glitzernden Juwelen-Applikationen besetztes Bustier-Oberteil mit tiefem Ausschnitt, das die Ehefrau von Fürst Albert II. (66) unter einem eleganten schwarzen Blazer-Kleid trug. Sowohl Kleid als auch Bustier stammten laut "Hello Magazine" aus dem Modehaus Alexander McQueen.

Beim restlichen Styling blieb die Zwillingsmama ihrem minimalistisch-schlichtem Stil treu: Die Haare trug Charlène zu einer schicken Hochsteckfrisur gestylt, funkelnde Diamantohrringe in Blütenform sowie schlichtes Make-up in zarten Rosé-Tönen und lavendelfarbener Lidschatten vervollständigten den Look. Zudem trug sie eine kleine schwarze Clutch.

Ohne Fürst Albert bei der Rugby Gala

Die abendliche Gala zu den World Rugby Awards besuchte die Fürstin allein ohne ihren Ehemann Fürst Albert. Die 46-Jährige hatte sich an seiner Seite zuletzt wenige Tage zuvor zum Nationalfeiertag von Monaco bei einer Gala in einem eleganten hochgeschlossenen dunkelblauen Kleid gezeigt. Am selben Tag hatte sie sich zudem in einem modischen lilafarbenen Hosenanzug präsentiert.

Charlène, eine ehemalige südafrikanische Schwimmerin, und Fürst Albert II. sind seit 13 Jahren verheiratet. Sie lernten sich im Jahr 2000 kennen und zeigten sich 2006 erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Sie hatten sich am 1. Juli 2011 das Jawort gegeben, am Tag danach folgte die kirchliche Hochzeit. Im Dezember 2014 kamen die Zwillinge Gabriella und Jacques zur Welt.