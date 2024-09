In Erinnerung an seine Mutter Charles besucht Gottesdienst an Todestag von Queen Elizabeth II.

König Charles III. und Königin Camilla auf ihrem Weg in die kleine Kirche Crathie Kirk. (wue/spot)

SpotOn News | 08.09.2024, 14:42 Uhr

Am zweiten Todestag von Queen Elizabeth II. haben König Charles III. und Königin Camilla einen Gottesdienst in einer kleinen schottischen Kirche besucht.

Vor genau zwei Jahren ist Queen Elizabeth II. (1926-2022) im Alter von 96 Jahren gestorben. An ihrem Todestag hat ihr Sohn, König Charles III. (75), gemeinsam mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (77), einen Gottesdienst in Schottland besucht.

Aktuelle Bilder zeigen Charles und Camilla bei ihrer Ankunft in der kleinen Kirche Crathie Kirk, die nahe des von der verstorbenen Königin so geliebten Schlosses Balmoral gelegen ist. Das Schloss diente für gewöhnlich als Sommerresidenz Elizabeths, die dort auch am 8. September 2022 gestorben ist.

"In Erinnerung an Queen Elizabeth II."

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Königsfamilie hat der Palast an ihrem Todestag einen kurzen Beitrag über die verstorbene britische Königin abgesetzt. "In Erinnerung an Queen Elizabeth II., 1926-2022", heißt es dort gegen Sonntagmittag zu einem Bild, auf dem die Monarchin lachend gen Himmel blickt. In zahlreichen Kommentaren äußern sich dort auch Royal-Fans. "Wir vermissen Euch, Eure Majestät", ist etwa zu lesen. Sie wird als "Elizabeth, die Große" bezeichnet und werde stets vermisst sowie niemals vergessen werden.

"Heute sind zwei Jahre seit dem Tod von Königin Elizabeth II. vergangen", schreibt der britische Premier Keir Starmer (62) auf der Plattform X. "Das Engagement der verstorbenen Königin für das Vereinigte Königreich und das Commonwealth hat uns gelehrt, dass der Wert des Dienstes immer Bestand hat, ganz gleich, welchen Herausforderungen unser Land gegenübersteht." Queen Elizabeth II. sei während der "70 glorreichen Jahre ihrer Regentschaft" im Zentrum des Lebens der Nation gestanden und heute werde ihr Andenken geehrt.

In Schottland wurde Charles erstmals "Eure Majestät" genannt

Obwohl sich Charles in Schottland befand, habe er damals am Handy in seinem Auto vom Ableben der Königin erfahren, wie Robert Hardman in seinem Anfang des Jahres erschienen Buches "Charles III: New King. New Court. The Inside Story." behauptet, aus dem die "Daily Mail" zitiert. König Charles habe den Thron sozusagen am Steuer seines für den Anruf kurz gestoppten Wagens bestiegen: "Am Nachmittag des 8. September 2022 […] wird in die Geschichte eingehen, dass ihr Sohn und Erbe auf einer nicht gekennzeichneten schottischen Landstraße am Steuer seines Autos saß, als er zum ersten Mal mit 'Eure Majestät' angesprochen wurde."

Charles habe seine Mutter noch zuvor auf Schloss Balmoral besucht, bevor er sich für wenige Stunden auf den nahegelegenen Landsitz Birkhall zurückgezogen habe. Als damaliger Prinz sei er ins Auto gestiegen, um sich wieder auf den kurzen Weg zu seiner Mutter zu machen: "Zwanzig Minuten später würde er als König Charles III. wieder aussteigen – mit der neuen Königin an seiner Seite."