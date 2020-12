18.12.2020 21:39 Uhr

Charli D’Amelio und ihre Familie bekommen eigene Serie

Nur TikTok reicht ihnen nicht mehr. Charli D´Amelio und ihrer Familie wollen mit ihrer eigenen TV-Show zu Fernseh-Stars werden.

TikTok-Superstar Charli D´Amelio (16) mutiert über die App hinaus zunehmend zum Mega-Promi. Die 16-Jährige startet im kommenden Jahr mit einer eigenen Reality-Show auf der Streaming-Plattform Hulu durch.

Aber nicht alleine …

Gemeinsam mit ihrer berühmten Familie

Die erste Staffel der „D’Amelio Show“ besteht aus acht Episoden. Hulu bringt das turbulente Leben von Charli, ihrer Schwester Dixie (19), Vater Marc (52) und Mutter Heidi (48) auf die Bildschirme.

Die gesamte Familie besteht aus TV-Profis. Schwester Dixie folgen ebenfalls Millionen von Menschen. Sie hofft nun als Sängerin in Los Angeles Karriere machen zu können. Papa Marc begründete zwei Kleidungsfirmen und kandierte erfolglos für den US-Senat. Mutter Heidi arbeitete früher als Model und heute als Fotografin.

Milliarden von Aufrufen auf TikTok

Mit Charli D´Amelio landete Hulu einen Jackpot. Denn mit über 102 Millionen Followern alleine auf TikTok ist sie die erfolgreichste TikTokerin der Welt.

Sie hat sage und schreibe Milliarden von Aufrufen aus der Plattform. Um ganz genau zu sein 8,2 Milliarden Likes und 23.1 Milliarden Aufrufe.

Mit ihren Tanzvideos begeistert sie vollkommen zurecht die Massen. Kein Wunder, immerhin ist sie eine ausgebildete Wettkampftänzerin. Schon im Alter von fünf Jahren bestritt sie ihre ersten Wettkämpfe.

Für den Erfolg zog ihre Familie nach L.A.

Um die gigantische Bandbreit von neuen Möglichkeiten besser wahrnehmen zu können, zog Charli mit ihrer Familie erst vor wenigen Wochen nach Los Angeles. Vor dem Umzug pendelte die ganze Familie immer wieder zwischen ihrer Heimat Norwalk und L.A..

Die „Stadt der Engel“ im schönen Kalifornien gilt als das Mekka für Schauspieler, Sänger und Influencer. Viele anderer TikToker leben inzwischen auch dort, wie zum Beispiel Addison Rae (20), Bryce Hall (21) und Noah Beck (19).

Kardashians 2.0

Mit ihrer Familien-Reality-Show könnten die D´Amelios zu den Kardashians 2.0 werden. Kollegen sind sie ab 2921 allemal.

Vor wenigen Tagen verkündeten die Frauen des Kardashian-Jenner-Klans, dass sie nach dem Ende ihrer Show „Keeping Up With The Kardashians“ beim US-Sender E!, mit einer neuen Show beim Disney-Streamingdienst Hulu zurückkehren werden.