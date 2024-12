Stars Billie Eilish: Ihr Überraschungsgast war Charli XCX Billie Eilish lud Special Guest Charli XCX ein, um ihren ‚Guess‘-Remix am Dienstagabend (17. Dezember) in Los Angeles zu performen. Die 22-jährige Pop-Sängerin überraschte die Fans beim letzten Stopp ihrer ‚Hit Me Hard And Soft Tour‘ im Kia Forum in Inglewood, Kalifornien, mit einer gemeinsamen Darbietung ihrer Hit-Kollaboration aus dem Album des Jahres, Charlis Platte […]