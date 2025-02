Stars Charli XCX und George Daniel planen Italien-Hochzeit

George Daniel and Charli XCX - BAFTA TV Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2025, 12:36 Uhr

Charli XCX und George Daniel werden in Italien heiraten.

Das Paar flog im August in das Land, um Hochzeitslocations zu besichtigen und hat Berichten zufolge ihren Traumort für die Hochzeit in diesem Jahr gefunden.

Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Charli und George lieben Italien beide und es hat einen besonderen Platz in ihren Herzen, also haben sie beschlossen, dass sie dort heiraten wollen.“ Das Paar hat bei seinem Ausflug letztes Jahr scheinbar einen Ort gefunden, den sie für ihren einzigartigen Hochzeitsstil als perfekt empfinden. Er soll romantisch, aber nicht zu traditionell sein. Der Insider fügte hinzu: „Das Hauptziel ist es, alle Menschen, die sie lieben, zusammenzubringen, und offensichtlich gibt es viele Leute, die verzweifelt auf eine Einladung warten.“ Schon letztes Jahr enthüllte Charli ihre Hochzeitspläne und sagte: „Wir sind beide sehr entspannt und wir wollen eigentlich nur eine Party feiern.“ Keiner der beiden legt besonders viel Wert auf die Formalitäten und Charli und George ist es wichtiger, mit ihren Freunden und Familien zu feiern.

Die Sängerin und der Schlagzeuger von ‚The 1975‘ begannen 2021 mit einer beruflichen Zusammenarbeit an Musik, bevor sie 2022 Hand in Hand in New York gesichtet wurden. Sie verlobten sich 2023, als Charli die freudige Nachricht in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post verkündete. Im Gespräch mit ‚Rolling Stone UK‘ sagte sie im letzten Jahr über ihre persönliche und berufliche Beziehung: „Wir wollen uns gegenseitig beeindrucken, und wir denken, dass wir beide wirklich gut sind, aber ich bin tatsächlich so eine B**** im Studio mit George. Weil wir uns offensichtlich so nah stehen, verliert man alle normalen Studiogrenzen.“