Musik Charli XCX: Zusammenarbeit mit ihrem Verlobten George Daniel

Bang Showbiz | 20.12.2023, 13:32 Uhr

Charli XCX verriet, dass sie mit ihrem Verlobten George Daniel an neuer Musik gearbeitet hat.

Die 31-jährige Popsängerin, die im vergangenen Monat ihre Verlobung mit dem Schlagzeuger von The 1975 verkündete, ist im Aufnahmestudio gewesen, wo sie mit ihrem zukünftigen Ehemann an neuen Songs für ihr nächstes Album arbeitete.

Die Künstlerin erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚Spout‘-Podcast: „Wir haben zusammen ein paar Sachen aufgenommen. Wir arbeiten an ein paar Ideen. Es ist witzig, ich hatte noch nie eine Beziehung mit jemandem, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe, also ist das wie eine ganz neue Dynamik, aber es ist cool. Es wird wahrscheinlich ein paar Lieder geben, an denen er mit mir zusammengearbeitet hat.“ Die Musikerin fügte hinzu, dass sie es genossen habe, George und seinen Bandkollegen Matty Healy im Studio bei ihrer Zusammenarbeit zu sehen und von ihnen zu lernen, weil sie dabei einen „komplett anderen“ Prozess haben als sie selbst. „Sie brauchen viel Zeit, wenn sie eine Platte aufnehmen, und im Allgemeinen bin ich in der Vergangenheit immer sehr schnell gewesen. Das war früher ein Teil meines Prozesses, diese spontane, instinktive Sache. In ihrer Nähe habe ich mich definitiv an die Idee gewöhnt, an Songs zu sitzen, Dinge noch zu überarbeiten, sie Freunden vorzuspielen, hin und her zu überlegen und einfach ein bisschen mehr mit den Songs zu leben, also das ist eine Möglichkeit, meinen Prozess zu perfektionieren“, sagte die Hitmacherin.