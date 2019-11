„Charlie’s Angels“: Der Soundtrack ist da

Die drei Engel sind zurück und haben sich einige hochkarätige musikalische Verstärkung an ihre Seite geholt! Heute ist der Soundtrack zur Kinofilm-Neuauflage „Charlie’s Angels“ erschienen. Wenn die Engel im Film ihren Missionen nachgehen, gibt es von weiteren Powerfrauen etwas auf die Ohren. Bereits der Titelsong „Don’t Call Me Angel“ sorgte für Aufsehen und präsentierte ein einzigartiges Trio: Ariana Grande, Lana Del Rey und Miley Cyrus arbeiteten für den Song zusammen.

Abgesehen von „Don’t Call Me Angel“ enthält Charlie’s Angels (Original Motion Picture Soundtrack) gleich vier weitere neue Songs von Ariana Grande, die erstmals in ihrer Karriere auch als ausführende Produzentin tätig war.

Neben „Bad To You“ feat. Normani und Nicki Minaj, „Nobody“ zusammen mit der legendären Chaka Khan und “Got Her Own” mit Victoria Monét, gibt es mit “How I Look On You” auch einen brandneuen Solo-Song von Ariana Grande.

„Einzigartig und aufregend“

Grande, die erstmals in ihrer Karriere auch als ausführende Produzentin tätig war, schrieb am heutigen Freitag auf Instagram: „Der „Charlie’s Angels“-Soundtrack ist veröffentlicht“. Zuvor hatte die Sängerin dort geschrieben, sie sei „aufgeregt und geehrt“, mit so vielen phänomenalen Frauen an „diesem unglaublich speziellen Projekt“ zu arbeiten. „Das war eine so einzigartige und aufregende Erfahrung für mich, und ich bin so aufgeregt, (den Film) zu sehen und jedes Mal zu schreien, wenn ich die Stimmen aller meiner Freunde höre.“ (KT/dpa)

Tracklist

Charlie’s Angels (Original Motion Picture Soundtrack)

How It’s Done – Kash Doll, Kim Petras, ALMA, Stefflon Don

Bad To You – Ariana Grande, Normani, Nicki Minaj

Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels) – Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey

Eyes Off You – M-22, Arlissa, Kiana Ledé

Bad Girls (Gigamesh Remix) – Donna Summer

Nobody – Ariana Grande, Chaka Khan

Pantera – Anitta

How I Look On You – Ariana Grande

Blackout – Danielle Bradbery

Got Her Own – Ariana Grande, Victoria Monét

Charlie’s Angels Theme (Black Caviar Remix) – Jack Elliott, Allyn Ferguson