Charlize Theron hat sich Rolle in neuer Comic-Verfilmung gekrallt

Freitag, 15. Februar 2019 14:14 Uhr

Charlize Theron wird eine Hauptrolle in einem neuen Comicbuch-Film übernehmen. Die ‚Snow White and the Huntsman‘-Darstellerin soll die Kino-Adaptation von ‚The Old Guard‘, einer fünfteiligen Comicbuch-Serie über unsterbliche Krieger, zum Leinwand-Erfolg machen.

Wie die Briten-Zeitung ‚Daily Mail‘ berichtet, wird die blonde Schönheit die 5.000 alte Andronika spielen, eine Amazone aus der Zeit des antiken Griechenlands, die inzwischen als Andy bekannt ist.

KiKi Layne (‚If Beale Street Could Talk‘) wird eine weitere unsterbliche Kriegerin namens Nile mimen, die die neueste Rekrutin in Andys Kampftruppe aus hartgesottenen Söldnern ist. Die originalen ‚The Old Guards‘-Comics stammen aus der Feder von Autor Reg Ruka und Illustrator Leandro Fernandez, die ihr Werk selbst als „Märchen aus Blut und Kugeln“ beschreiben.

Quelle: instagram.com

Internationale Drehs

Regie bei dem Projekt wird Gina Prince-Bythewood führen, die vor allem für die Literaturverfilmung ‚Die Bienenhüterin‘ bekannt ist. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen. Der Cast darf sich auf eine aufregende Zeit freuen, da in diversen Locations gefilmt werden soll, darunter etwa Marokka und London.