Charlize Theron mit Kampfansage an „übergewichtigen“ Steven Seagal

Eigentlich wollte Charlize Theron (44, „Bombshell“) in der Radiosendung von Howard Stern (66) lediglich über ihren neuen Film „The Old Guard“ sprechen. Doch dann hatte sie sich vor allem auf den altgedienten Action-Star Steven Seagal (68, „Alarmstufe: Rot“) eingeschossen und ihn als „unglaublich übergewichtig“ bezeichnet und seine Kampfsportfähigkeiten in Frage gestellt.

Auf die Frage der Moderatoren-Legende Stern, wie sie sich auf ihre Action-Projekte vorbereitet, sagte Theron: „Nachts gehe ich online, um mir Kämpfer oder Menschen, die kämpfen anzusehen und dabei stößt man immer wieder auf dieses seltsame Seagal-Video von ihm, wie er in Japan ‚kämpft‘, aber er tut es in Wahrheit gar nicht.“ Danach wurde die Oscar-Preisträgerin persönlich und legte noch einen oben drauf: „Er ist übergewichtig und kann kaum kämpfen… Schaut nach, es ist lächerlich. Er schubst Leute ins Gesicht. Es ist ein einziger Fake.“

Ihre deutlichen Worte rechtfertigte die 44-Jährige wie folgt: „Ich habe kein Problem damit, mies über ihn zu reden, weil er nicht sehr nett zu Frauen ist.“ Steven Seagal ist seit den Neunzigern bereits mehrfach wegen sexueller Übergriffe und Belästigung angeklagt worden, unter anderem von Schauspielerinnen wie Julianna Margulies (54), Regina Simons, Jenny McCarthy (47) und Portia de Rossi (47). Zuletzt behauptete die Britin Rachel Grant (42), er habe ihr Oberteil heruntergezogen und sich bei einem Vorsprechen vor ihr entblößt. Seagal wies die Behauptungen stets zurück.

