Charlotte Würdig: Hammerbraut zeigt Hammer-Body!

Neu-Single Charlotte Würdig (41) badet nicht in Selbstmitleid, sondern in der Sonne! In einem super-knappen und sehr sexy Bikini zeigt die Blondine ihren Traumkörper.

„Wenn wir nicht in den Urlaub können, kommt der Urlaub halt zu uns“, schreibt Charlotte zu dem Wow-Bild auf Instagram. Den Fans gefällt, was sie da sehen.

„Traumfrau!“, schreibt ein User. „Whow, was für eine Figur!“, kommentiert eine Followerin. Unter den Kommentatoren tummeln sich auch mehrere Promi-Damen. Und auch die sind sichtlich begeistert von Charlotte Bikini-Kurven.

„Ok Mrs Sexy“, kommentiert beispielsweise Cathy Hummels (32) den Post. „Dammmmmn mama“ schreibt Lilly Becker (43). Es scheint auf jeden Fall so, als würde es sich die Zweifach-Mama so richtig gut gehen lassen! Von Trennungsschmerz scheint keine Spur.

Quelle: instagram.com

Erst im März war bekannt geworden, dass Charlotte und Ehemann Sido (39) sich getrennt haben. Das Paar war seit Dezember 2012 verheiratet. Gemeinsam haben die Moderatorin und der Rapper zwei Söhne (4 und 6 Jahre).

Von ihrem Privatleben geben sie nur wenig preis. So viel aber dann doch: einen Rosenkrieg wollen die beiden Eltern vermeiden.