Charlotte Würdig verrät: So müsste ihr Traummann sein

Charlotte Würdig und Rapper Sido haben im Frühjahr ihre Trennung bekannt gegeben. Hat die Blondine mittlerweile etwa einen neuen Partner gefunden?

Charlotte Würdig (42) und (39) waren lange Zeit für viele das Vorzeigepaar Deutschlands. Im März 2020 teilte die Moderatorin ihren Fans dann aber die Schock-Nachricht per Instagram mit: „Nach acht Jahren voller Hochs und Tiefs sind Paul und ich zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen.“

Zwei gemeinsame Söhne

Gegenüber RTL hat Charlotte nun verraten, wie es den Kindern seit der Trennung geht. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, die sie allerdings strikt aus der Öffentlichkeit halten. „Die Kinder sehen uns nach wie vor zusammen lachen, sprechen und reden. Ich glaube, dass das wichtig ist und es dazu gehört, dass die Kinder ein neues Vertrauen zu den Eltern aufbauen“, so die 42-Jährige.

Charlotte ist ebenfalls ein Trennungskind

Zudem erklärte die Fitnessgranate: „Ich weiß ja wie das ist, ich bin auch ein Trennungskind.“ Doch scheinbar hat die Moderatorin nicht vor, ihr restliches Leben als Single-Mama zu verbringen. Doch wie sieht ihr Traummann aus? „Es wäre schon schön, wenn er gepflegt wäre. Es wäre schon nett, wenn er sich zwischendurch die Hände waschen würde“, witzelte Würdig.

Kein bestimmtes Beuteschema

„Optisch habe ich aber kein Typ. Ich bin aus dem Alter raus, in dem man sagt, der muss so oder so aussehen. Im Endeffekt muss er mir einfach guttun“, stellte Charlotte klar. An Angeboten von Männern scheint es der Beauty allerdings nicht zu mangeln. „Eine moderne Frau tut, was sie will und da gehört es auch mal dazu, einen Korb zu verteilen.“

Begehrte Single-Braut

Zudem betonte Sidos Ex, dass sie derzeit nicht auf der Suche sei und sich zu keinen Dates verabrede. Aber: „Man weiß nie, wann sich das ändert. Es bleibt spannend“, fügte sie abschließend hinzu. Mal sehen, wen sich Charlotte Würdig also als Nächstes angelt. Die Moderatorin wäre jedenfalls eine gute Partie. Auf Instagram beweist Würdig zumindest immer wieder, dass sie in absoluter Topfrom ist und postet Bilder von ihrem trainierten Body.

