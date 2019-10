Charts der Woche: Die Toten Hosen siegen in Rekordwoche

Insgesamt 37 Neueinsteiger erobern in dieser Woche die Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment – so viele wie noch nie in der über 40-jährigen Geschichte der Hitliste. Die erfolgreichsten von ihnen heißen Die Toten Hosen („Alles ohne Strom“) und landen die mittlerweile elfte Nummer eins-Platte. Auf ihrem jüngsten Werk ziehen Campino & Co. den Stecker – wie bereits die Vorwochensieger von Santiano, deren „MTV Unplugged“ nun an die fünfte Stelle rutscht.

The Kelly Family und Matthias Reim stehen am kommenden Wochenende nicht nur beide im Ruhrgebiet auf der Bühne, sondern haben jeweils auch ein besonderes Jubiläum zu feiern. Die Kellys veröffentlichen 25 Jahre nach ihrem Sensationserfolg „Over The Hump“ das neue Album „25 Years Later“ (Platz zwei); der Schlagersänger bringt seine 20. CD, „MR20” (Rang drei), an den Start.

Zu den weiteren Top-Neuzugängen der Album-Charts gehören Rap-Überflieger Apache 207 mit seiner ausschließlich digital erhältlichen „Platte“ (vier) sowie Musiklegende Neil Young mit seiner Band Crazy Horse, die es an sechster Stelle nach „Colorado“ zieht.

Im Single-Ranking bleibt Apache 207 der alles dominierende Künstler. Er hievt unglaubliche fünf Tracks in die Top 20: „Roller“ (zwei), „Wieso tust Du dir das an?“ (drei), „200 km/h“ (vier), „2002“ (acht, mit Sido) und „Kein Problem“ (18). Einzig Tones And I („Dance Monkey“, von zwei auf eins) verwehrt dem Ludwigshafener eine weitere Woche auf dem Thron.

Höchster Neueinsteig für Reezy feat. Summer Cem

US-Superstar Selena Gomez verarbeitet in ihren aktuellen Songs die Trennung von Justin Bieber, blickt aber gleichzeitig zuversichtlich nach vorn. Für „Lose You To Love Me” (von 64 auf sieben) geht’s dementsprechend ebenso aufwärts wie für „Look At Her Now“ (neu auf 43). Die höchsten New Entries erzielen die HipHop-Duos Reezy feat. Summer Cem („Phantom“, neun) und Bushido & Animus („Lichter der Stadt“, zwölf).

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.