Charts der Woche: Kelly Family vor Grönemeyer

Freitag, 23. November 2018 17:14 Uhr

Die Konkurrenz war prominent und zahlreich, doch am Ende einer spannenden Woche geht die Kelly Family als lachender Sieger hervor. Dank des auf der Freilichtbühne Loreley eingespielten Live-Mitschnittes stürmt ihr Erfolgsalbum „We Got Love“ zurück von Platz 56 auf eins der Offiziellen Deutschen Charts. Bereits im März 2017 stand das Werk an der Spitze der von GfK Entertainment ermittelten Hitliste.

Für Mark Knopfler („Down The Road Wherever“) führt der Weg an die dritte Stelle. Der britische Superstar wagt sich in neue Gefilde und bereichert seinen Sound um Jazz-, Soul- und Latin-Elemente. Ganz auf „Liebe“ eingestellt sind Mark Forster und Michael Bublé („Love“). Die beiden Sänger positionieren sich auf vier und sechs. Die Top 5 komplettieren Herbert Grönemeyer („Tumult“, zwei) sowie Mumford & Sons („Delta“, fünf).

Pünktlich zum Start der ersten Weihnachtsmärkte erobern immer mehr Festtagsalben die Top 100. Neu vertreten ist Ex-Puhdys-Frontmann Dieter „Maschine“ Birr („Alle Winter wieder“, 23); wieder dabei sind Michael Bublés Dauerbrenner „Christmas“ (76) und Eric Claptons „Happy Xmas“ (100).

Mariah Carey wieder in den Single-Charts

Im Single-Ranking meldet sich Mariah Carey so früh zurück wie nie zuvor. „All I Want For Christmas Is You“ feiert seine 58. Chartwoche, hat auf Platz 74 aber noch reichlich Luft nach oben. Dort notiert erstmals US-Senkrechtstarterin Ava Max („Sweet But Psycho“, Clip unten) vor den beiden Rappern Sido („Tausend Tattoos“) und Samra („Cataleya“).

