Charts der Woche: Lindemann wieder die Nr.1

Mit Rammstein hat Till Lindemann gute Chancen, das erfolgreichste Album des Jahres zu landen. Doch auch sein Zweitprojekt Lindemann überzeugt in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, auf ganzer Linie. Instrumental unterstützt vom schwedischen Multitalent Peter Tägtgren, schnellt der Sänger von 0 auf 1 – und wiederholt mit „F & M“ den Erfolg des Erstlingswerks „Skills in Pills“ aus dem Jahr 2015. Die „Schritte“ der Vorwochensieger Silbermond bewegen sich derweil in Richtung 18. Position.

„Alles ohne Strom“ ist nicht nur die Devise der Toten Hosen (von elf auf drei), sondern auch die von Max Raabe. Gemeinsam mit dem von ihm geleiteten Palast Orchester serviert er auf Platz sechs eine bunte Mischung aus 20er-Jahre-Liedern und eigenen Werken.

Neueinsteiger Coldplay

Weitere Neueinsteiger gibt es reichlich, etwa Coldplay, die auf ihrem ersten Doppelalbum „Everyday Life“ (vier) musikalische Experimente wagen. „Thanks For The Dance“, eine Zusammenstellung der letzten Leonard-Cohen-Songs, debütiert an fünfter Stelle. Dazu kommt kindgerechter HipHop von Deine Freunde („Helikopter“, zehn), „Geist“-erhafter Rap von OG Keemo (14) sowie „Platin“-würdiger Schlager der Calimeros (15).

Von allen Geschenken kommt „The Christmas Present“ (zwei) am besten an. Popstar Robbie Williams präsentiert das erste Weihnachtsalbum seiner Karriere und findet in der Top 100 reichlich besinnliche Unterstützung – etwa von den „Sing meinen Song“-Künstlern („Die Weihnachtsparty, Vol. 6“, 13), Simone Sommerland, Karsten Glück und den Kita-Fröschen („Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder“, 27) und Helene Fischer („Weihnachten“, 37).

Mariah Carey bei den Singles vor

Im Single-Ranking geht’s ebenfalls immer festlicher zur Sache. Sowohl Mariah Carey („All I Want For Christmas Is You”, von 73 auf 26) als auch Wham! („Last Christmas”, von 83 auf 37) legen mächtig zu. Wieder dabei sind Ariana Grandes „Santa Tell Me“ (93), Melanie Thorntons „Wonderful Dream” (96) und Chris Reas „Driving Home For Christmas” (97).

Bei den Toten Hosen ist „Feiern im Regen“ angesagt – und anschließend Feiern in den Offiziellen Deutschen Single-Charts, wo sie an 15. Stelle den höchsten New Entry hinlegen. Auf dem Podium stehen unverändert Tones And I („Dance Monkey“) und Apache 207 („Roller“, „Wieso tust Du dir das an?“).

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.