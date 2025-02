Welche Musik-Acts treten wann auf? „Chefsache ESC 2025“: Stefan Raab holt diese Musiker als Gast-Juroren

Stefan Raab mischt wieder beim Eurovision Song Contest mit. (the/spot)

SpotOn News | 11.02.2025, 16:00 Uhr

Bald finden die ersten beiden Live-Shows des diesjährigen ESC-Vorentscheids statt: Nun hat RTL bekannt geben, welche der 24 Musik-Acts wann auftreten, und welche beiden Musiker die Jury um Stefan Raab als Gast-Juroren verstärken.

Anfang März entscheidet sich, wer für Deutschland dieses Jahr beim Eurovision Song Contest singen darf. Die heiße Auswahl-Phase ist bereits gestartet. Aus über 3.000 Bewerbungen hat Stefan Raab (58) gemeinsam mit seinem Team 24 Musik-Acts ausgewählt, die nun am kommenden Wochenende gegeneinander antreten, um sich für den weiteren Vorentscheid zu qualifizieren. Übertragen wird das Ganze von RTL (auch bei RTL + als Stream).

Neue Details zum ESC-Vorentscheid

Nun hat der Sender zum einen bekannt gegeben, welche beiden Promis die Jury bei den kommenden Shows als Gast-Juroren unterstützen werden. Zum anderen steht nun fest, welche Bands und Künstler bei welcher der ersten beiden Live-Shows am Freitag (14. Februar) und Samstag (15. Februar) zur Primetime um 20:15 Uhr auftreten werden. Eine dritte Live-Show findet dann am 22. Februar statt, bevor es am 1. März in das von der ARD übertragene Live-Finale von "Chefsache ESC – Wer singt für Deutschland?" geht.

Diese Musik-Acts treten am 14. Februar an

In der Auftakt-Show am Freitag (14. Februar) treten die ersten zwölf Musik-Acts auf: das Duo Abor & Tynna aus Wien, Benjamin Braatz (24) aus Hagen, Cage (30) aus Köln, Chase (34) aus Hamburg, die Band COSBY aus München, Enny-Mae (22) x Paradigm aus Berlin, Equa Tu (28) aus Münster, FANNIE (42) aus Berlin, die Band Feuerschwanz aus Nürnberg, Janine (25) aus Berlin, Jonathan Henrich (24) aus Köln und JULIKA (23) aus Düsseldorf.

Diese Musik-Acts treten am 15. Februar an

In der zweiten Show am Samstag (15. Februar) beweisen sich dann diese Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne: ADINA (26) aus Heidelberg, Cloudy June (26) aus Berlin, die Band From Fall to Spring aus dem Saarland, JALN (23) aus Köln, LEONORA (24) aus Köln, LYZA (23) aus Berlin, Moss Kena (27) aus Berlin, NI-KA (25) aus Frankfurt/Main, Noah Levi (23) aus Berlin, Parallel aus Stuttgart, die Band The Great Leslie aus London/Efringen-Kirchen und Vincent Varus (26) aus Stuttgart.

Video News

Max Mutzke und Johannes Oerding als Gast-Juroren

Die "Chefsache ESC 2025"-Jury besteht aus Stefan Raab (58), Yvonne Catterfeld (45) und Elton (53) sowie wechselnden Gast-Juroren: Sie entscheiden über ein Weiterkommen oder Ausscheiden. In der Show am Freitag ist Sänger Max Mutzke (43) Gast-Juror. Er hat bereits selbst ESC-Erfahrung: Der Sänger ging 2004 aus Raabs damaliger ESC-Castingshow "SSDSGPS" als Sieger hervor und belegte mit "Can't Wait Until Tonight" den achten Platz beim ESC in Istanbul. In der zweiten Show am Samstag wird Sänger Johannes Oerding (43) Gast-Juror sein – er war 2021 Teil der Jury von "Voice of Germany" und bringt somit Erfahrung in diesem Bereich mit.

Beim großen Finale von "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" am 1. März in der ARD entscheiden dann die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer im Mai zum Eurovision Song Contest nach Basel darf. Moderiert werden alle vier Live-Shows von Barbara Schöneberger (50).