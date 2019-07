Chelsea Handler: Ihre Show fliegt bei Netflix wieder raus

Mittwoch, 3. Juli 2019 16:13 Uhr

Chelsea Handler (44) ist eine erfolgreiche Autorin, Schauspielerin und Komikerin. Bis zuletzt hatte sie sogar ihre eigene Show auf Netflix. Doch das Streaming-Portal teilte nun mit, dass ihre Talkshow “Chelsea” als einzige Originalserie von der Plattform gelöscht wird.

Bisher sind die 24 Folgen der Talkshow “Chelsea” auf Netflix noch verfügbar. Doch das wird sich bald ändern. Ein Sprecher des Streaming-Portals teilte am Dienstag der US-Zeitung „New York Times“mit, dass die Show zukünftig nicht mehr zum Stream bereit stehen soll. “Chelsea” war die erste Talkshow überhaupt, die auf Netflix erschien und somit absolutes Neuland für das Portal. Allerdings löscht der Streaming Anbieter jetzt seine eigene Originalserie, was äußerst selten vorkommt.

Netflix tut sich schon längere Zeit schwer damit, Talkshows erfolgreich unter seinen Zuschauern zu etablieren. Im Vergleich zu Serien mit fiktiven Handlungen, scheinen Talkshows auf Netflix einfach nicht zu laufen. Seit 2017 musste das Streamingportal bereits drei Late-Night-Shows absetzen. Darunter die “Joel McHale-Show” und “The Break With Michelle Wolf”. Nun trifft es also auch Chelsea Handler mit ihrer Show “Chelsea”.

Passen Talkshows zu Streamingportalen?

Netflixs Vizepräseident für Comedy-Specials Laut Brandon Riegg, gab gegenüber der „New York Times“ zu, dass „die Aktualität des Genres für uns als On-Demand-Dienst eine Herausforderung darstellt“. Auch Talkmaster Jeff Ross (53) bezweifelt, dass Talkshow-Formate zu Streaming-Portalen passen: „Late-Night-Hosts machen in der Regel Witze über die Ereignisse des Tages, und die Leute müssen sie ziemlich bald sehen“, so Ross gegenüber der US-Zeitung. Auf Netflix erscheinen die Episoden allerdings oftmals erst später, wodurch die Aktualität der Late-Night-Shows verloren geht.

Late-Night-Shows in denen über das Tagesgeschehen debattiert wird, sind eben dafür gemacht live übertragen zu werden. Einen Live-Stream bietet das Portal bisher noch nicht an. Allerdings würde sich das auch irgendwie mit dem Konzept eines Video-on-Demand Anbieters widersprechen. So floppte also auch Chelsea Handler`s Show, welche 2016 erschien.

Quelle: instagram.com

So geht es für Chelsea Handler weiter

Chelsea Handler stand zuletzt in den Schlagzeilen, da sie bekannt gab ihre eigene Cannabis-Linie für Frauen auf den Markt zu bringen. Die US-Amerikanerin steht öffentlich zu ihrem Cannabis-Konsum, der ein fester Bestandteil ihres Lebens sei. Die Cannabis-Produkte sind bisher allerdings noch nicht in Kalifornien erhältlich, wo der Konsum legal ist. Im April erschien Handler`s selbst verfasste Biografie “ Life Will Be the Death of Me”. Die Ex von Rapper 50 Cent sollte wohl lieber ihre Bücher anstatt Cannabis-Produkte promoten.