Cher: Für Alexander Edwards brach sie ihre Dating-Regeln

11.10.2023

Cher hatte sich zunächst dazu entschieden, dass sie „zu alt“ sei, um mit einem „wirklich jüngeren“ Mann auszugehen, bevor sie Alexander „A.E.“ Edwards traf.

Die 77-jährige Hitmacherin lernte den 37-jährigen Produzenten vor einem Jahr „für etwa 15 Minuten“ bei einem Event auf der Paris Fashion Week kennen und habe ihre Dating-Regeln für ihren neuen Partner gebrochen, weil er „einfach so besonders“ sei.

Die Musikerin erzählte in einem Interview gegenüber ‚People‘: „Es war wirklich schockierend, weil die Leute meine Nummer sonst einfach nicht preisgeben. Ich hatte zu allen meinen Freunden gesagt: ,Wir sind zu alt, um mit wirklich jüngeren Männern auszugehen, und ich werde mich nie per SMS in jemanden verlieben‘. Also tat ich, was ich eigentlich nicht tun sollte! Ich hasse es, wenn die Leute sagen, dass Menschen etwas Besonderes sind, aber viele Leute sagen, ich sei etwas Besonderes, also kann ich auch sagen, dass er etwas Besonderes ist.“ Während Cher zwar versteht, dass die Leute vielleicht denken könnten, dass ihre Romanze „zum Scheitern verurteilt“ sei, ist es ihr aber egal, wie lange ihre Beziehung dauert, weil sie so viel Spaß habe. „Egal was passiert, ich liebe es, mit ihm zusammen zu sein. Er bringt mich zum Lachen und wir haben Spaß miteinander. Ich habe gelernt, dass es nie zu spät ist. Wenn Sie alle Statistiken aufschreiben würden, dann würden Sie auch sagen: ,Also, das ist zum Scheitern verurteilt.‘ Man muss sich diese Frage stellen: ,Wie fühlt sich das an?‘ und im Moment leben“, sagte Cher.