Cher hat immer noch Herrenbesuche

28.05.2021 19:47 Uhr

Popmusik-Legende Cher möchte künftig ein “unauffälliges”, normales Leben. Mit 75 wird's doch auch irgendwie Zeit, oder?

Die „Believe“-Sängerin feierte am 20. Mai ihren 75. Geburtstag und entschied sich anstelle einer glitzernden Promi-Party für eine intimere Feier in ihrem Haus in Malibu. Doch auch ihr Leben soll von nun an ruhiger verlaufen.

Ruhige Geburtstagsparty für Cher

Ein angeblicher Insider erzählte dem amerikanischen Magazin „Closer“ über Perückenkönigin Cher: „Sie hat genug Extravaganzen gehabt. Sie liebt es, einfach nur mit den engen Menschen in ihrem Leben abzuhängen. Die Party war unauffällig, schlicht und lustig.“ Obwohl die Musik-Legende nicht mehr auf der Suche nach einer neuen Liebe ist, hat sie immer noch Gesellschaft.

Eine Menge Freunde

Der Insider fügte hinzu: „Sie hat eine Menge männlicher Freunde, aber sie steht nicht auf Verwicklungen. Sie kommen zu ihr, wenn sie sie will. Hey, sie ist die eine und einzige Cher. Sie macht ihr Ding!“

Cher ist in den letzten Jahren auch lauter geworden, wenn es um die Ungerechtigkeit in der Welt geht. „Sie fühlt, dass sie sich mit 75 das Recht verdient hat, sich zu äußern und zu sagen, was ihr auf dem Herzen liegt. Sie fühlt sich freier als je zuvor und das macht sie wirklich glücklich“, so der Wissende weiter. (Bang)