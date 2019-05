Cher haut ein Parfüm für Sie und Ihn auf den Markt

Cher (73) hat einen neuen Duft herausgebracht, den Männer und Frauen gleichermaßen tragen können. Jetzt twitterte sie bei Social Media über ihre neue Duftkreation. Gemeinsam mit der Marke ScentBeauty wird sie dieses Jahr ihr neues Parfüm „Eau De Couture“ auf den Markt bringen und der hat es in sich.

Es ist schon 32 Jahre her, dass Cher ihre letzte Duftessenz „Uninhibited“ mit der Welt teilte. Jetzt sprach mit dem Online Magazin “WWD” über ihren neuen Duft und warum er so besonders ist: ”Wir haben einen langen, langen Weg zurückgelegt, seit ich das erste Mal ein Parfüm herausgebracht habe. Ich glaube wirklich, dass es geschlechtsneutral riechen wird“, sagte die 73-Jährige.

Laut der Branchenseite WWD arbeitet die Pop-Ikone angeblich schon seit vier Jahren an ihrer Duftkreation.

