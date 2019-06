Cher: Ihre singende Mutter Georgia wird 93

Sonntag, 9. Juni 2019 14:10 Uhr

Heute feiert eine Lady Geburtstag, von der man in der Regel nichts zu sehen oder zu hören bekommt: Chers Mutter Georgia Holt wird 93 Jahre alt. Die rüstige Pensionärin scheint demselben Jungbrunnen entsprungen zu sein, wie ihre berühmte 73-jährige Tochter. Das lassen zumindest Fotos vermuten.

Holt, die ebenfalls Sängerin, aber auch Schauspielerin und Model war, heiratete insgesamt sechs Mal, einen der Männer gleich zweimal. Das war ihr erster Ehemann, der armenisch-amerikanische John Sarkisian. Von dem ließ sich Miss Holt scheiden, heiratete dann wieder, um sich erneut scheiden zu lassen.

Wie dem auch sei: Beide sind jedenfalls die Eltern von Tochter Cher, die 1946 Cherilyn Sarkisian das Licht der Welt erblickte.

Cher kommt nach Deutschland

Chers Mutter, bekannt für ihren Humor, sang schon im Alter von sechs Jahren im Radio. Sie gewann mehrere Talent- und Schönheitswettbewerbe. In den 1950er Jahren hatte sie mehrere kleinere Fernseh- und Filmrollen. Die Singer- und Songwriterin veröffentlichte 2013 schließlich das Album ‚Honky Tonk Woman‘, das allerdings schon 1982 aufgenommen wurde. Das Album enthält das Duett „I’m Just Your Yesterday“ mit Tochter Cher.

Quelle: twitter.com



Holt, die durch’s Chers Kinder Chaz Bono und Elijah Blue Allman zweifache Oma ist, ist übrigens englischer, deutscher, irischer, französischer und niederländischer Abstammung.

Und was gibt’s Neues von Cher? Nun, die 73-jährige ist auf „Here We Go Again Tour“ und kommt im September und Oktober für fünf Konzerte auch nach Deutschland.