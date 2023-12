Musik Cher: Kein Interesse an Zuhörern

Cher - Christmas album cover - Warner Music

Bang Showbiz | 23.12.2023, 13:00 Uhr

Cher ist es egal, wenn die Leute ihr neues Album nicht hören.

Die 77-jährige Sängerin hat ihre allererste festliche LP veröffentlicht, die einfach den Titel ‚Christmas‘ trägt und Kollaborationen mit Künstlern wie Stevie Wonder, Michael Buble und Cyndi Lauper enthält. Sie macht sich aber keine Sorgen darüber, wie gut sich die Platte verkauft, da für sie nur zählt, dass sie sehr stolz darauf ist.

Sie erzählte der britischen Zeitung ‚OK! Magazin‘: „Auch wenn es sich nie jemand anhören wird oder niemand es jemals kaufen wird, ist es immer noch eines der besten Alben, die ich je gemacht habe, und ich wäre stolz.“ Das Album enthält Coverversionen klassischer Tracks und einige neue Uptempo-Tracks, weil Cher beschlossen war, die Dinge optimistisch zu halten. Sie sagte: „Es gibt nur zwei traurige Songs auf dem Album. Es ist nicht das Weihnachtsalbum deiner Mutter, weißt du? Ich wollte nicht ‚Stille Nacht‘ singen oder all die Lieder, die von besseren Sängern als mir besser gesungen wurden.“

Außerdem sprach die ‚Believe‘-Hitmacherin darüber, wie froh sie ist, dass die Gesellschaft aufgehört hat, Frauen ein „Verfallsdatum“ zuzuschreiben. Sie glaubt nicht, dass ältere Frauen „ihren Wert verloren“ haben, wie früher die Einstellung war. Sie sagte: „Bei Männern scheint es nicht annähernd so wichtig zu sein wie bei Frauen. Man sieht Männer in Filmen und sie haben faltige Gesichter und sie sind alt, aber es scheint niemanden zu stören, aber man sieht selten solche Frauen. Aber jetzt sind Frauen in der Lage, älter zu werden und immer noch relevant zu sein. Du hattest früher dieses Verfallsdatum. Es war wirklich egal, was für ein Mensch du warst. Ich meine, es hat geholfen, wenn man besser aussah, aber Frauen haben ab einem bestimmten Alter ihren Wert verloren, was wirklich Bullen*** ist.“