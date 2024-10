Zur Veröffentlichung am 19. November Cher kündigt Hörbuch passend zu erstem Teil ihrer Memoiren an

Cher bei einer Veranstaltung im Oktober. (rho/spot)

SpotOn News | 31.10.2024, 23:33 Uhr

Sängerin Cher bringt in Kürze den ersten Teil ihrer zu Papier gebrachten Lebensgeschichte auf den Markt. Dazu wird es auch ein Hörbuch geben - teilweise von Cher selbst eingesprochen.

Am 19. November wird das erste Buch ihrer zweiteiligen Memoiren "Cher: The Memoir" veröffentlicht. Nun hat Pop-Ikone Cher (78) das dazugehörende Hörbuch angekündigt. Sie selbst hat laut Informationen von "E! News" Teile ihres persönlichsten Werkes eingesprochen.

Unterstützt wird Cher dabei von Stephanie J. Block (52), die die Rolle der Sängerin in der Broadway-Produktion "The Cher Show" übernommen hat und bestens mit deren Leben vertraut ist. Laut einer Pressemitteilung, die "E! News" vorliegt, werden Cher und die Musicaldarstellerin gemeinsam die Audioaufnahme in eine Aufführung verwandeln, die die Zuhörer in jeden Teil von Chers Leben eintauchen lassen soll.

Cher wusste, dass sie Hilfe brauchen würde

"Ich wusste, dass ich nicht in der Lage sein würde, es alleine zu tun", erklärte Cher, die seit ihrer Kindheit mit einer Lese-Rechtschreibstörung lebt. Aufgrund ihrer Legasthenie und der bisherigen beruflichen Bemühungen von Block habe sie sich dazu entschieden, jene an dem Hörbuchprojekt zu beteiligen: "Ich wusste, dass sie die perfekte Wahl sein würde, um dem Leser die Essenz von mir zu vermitteln. Ich rief sie an und innerhalb weniger Stunden ordnete sie ihren Zeitplan um, um mit der Aufnahme zu beginnen." Stephanie J. Block habe einen tollen Job gemacht:"Ich fühlte mich so sicher, als sie mir half, meine Geschichte zu erzählen."

Block fühlt sich geehrt. "Meine Stimme zu verleihen, um Cher bei der Überlieferung ihrer Memoiren zu helfen, war eine Ehre und ein Nervenkitzel", wird die Tony Award-Gewinnerin in der Erklärung zitiert. "Ihr Leben ist faszinierend, glamourös, überraschend, aufregend – und manchmal völlig herzzerreißend. Ihre Geschichte ist eine schöne Balance zwischen ultimativem Stardasein und Zugänglichkeit." Das Buch soll den Leser hinter die Ikone Cher blicken lassen.

In ihren Memoiren wird die "Believe"-Chartstürmerin auf die wichtigsten Stationen ihres Lebens zurückblicken, die Höhen, aber auch die Tiefschläge. "Das außergewöhnliche Leben von Cher kann nur von einer Person erzählt werden: Cher selbst", kündigte der zuständige Verlag Dey Street Books an und veröffentlichte auf dem verlagseigenen Instagram-Account das Buchcover des ersten Teils "Cher: The Memoir, Part One". 2025 soll dann "Cher: The Memoir, Part Two" folgen.