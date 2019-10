Cher setzt sich für Highschool-Lehrer ein

Cher hat sich jetzt dazu bereit erklärt, die gesetzlichen Rechnungen für einen Wachmann einer High School in Wisconsin zu bezahlen. Dessen Kündigung löste Proteste aus.

In einem Tweet am Freitag teilte die Popsängerin mit, dass sie die Kosten für alle Klagen übernehmen werde, die Marlon Anderson wegen seiner ungerechtfertigten Entlassung erheben könnte. Er wurde gefeuert, aufgrund der wörtlichen Wiederholung eines rassistischen Wortes.

How Can Ppl Be This Disrespectful??A Beloved,Man of Color Just Passed,& Our Nations Mourning Him.Cong.Elijah Cummings FOUGHT FOR JUSTICE.He Was loved & Feared. If You Want To sue MMSD Ed.Board I Will Incur Your expenses.?EC

— Cher (@cher) October 18, 2019