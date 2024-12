Waldbrand wütet Cher und Dick Van Dyke: Promis fliehen vor Feuer in Malibu

Cher und Dick Van Dyke mussten ihre Häuser verlassen. (jom/spot)

SpotOn News | 11.12.2024, 07:07 Uhr

Promis wie Cher und Dick Van Dyke sind vor den Flammen eines Waldbrandes in Malibu geflohen und haben sich in Sicherheit gebracht. Viele Häuser wurden dort evakuiert.

Im kalifornischen Malibu wütet ein Waldbrand. Einige Bewohner mussten bereits ihre Häuser verlassen, darunter auch Promis wie Sängerin Cher (78) oder Schauspieler Dick Van Dyke (98), der am Freitag (13. Dezember) seinen 99. Geburtstag feiert.

Video News

Am Dienstag (10. Dezember) teilte Van Dyke bei Facebook mit, dass er mit seiner Ehefrau Arlene Silver aus dem gemeinsamen Haus geflohen sei. "Arlene und ich haben uns mit unseren Tieren in Sicherheit gebracht, bis auf Bobo, der entkam, als wir das Haus verließen", erklärte er und nahm damit Bezug auf eine seiner Katzen. Weiter schrieb der Schauspieler über das Tier und seine Wohnanlage in Malibu: "Wir beten, dass es ihm gut geht und dass unsere Gemeinde in Serra Retreat diese schrecklichen Brände überlebt."

Wie die "New York Times" berichtet, bestätigte Chers Pressesprecherin Liz Rosenberg, dass auch die Sängerin ihr Anwesen in der bei Promis beliebten Stadt verlassen hat. Demnach sei die Musikerin am vergangenen Montagabend zusammen mit ihren Haustieren evakuiert und in ein Hotel gebracht worden.

"Mitten in der Nacht evakuiert"

Laut "Los Angeles Times" versuchen Feuerwehrleute derzeit, die Flammen einzudämmen. Das durch starke Winde angefachte "Franklin Feuer" breitete sich rasant aus und sorgte in der Stadt westlich von Los Angeles bereits für zerstörte Häuser, Stromausfälle und Evakuierungen, bei denen die Bewohner oftmals im Dunkeln ihre Häuser verlassen mussten.

Dies bestätigte auch Schauspielerin Mira Sorvino (57) und schrieb bei X: "Ich bete für alle meine Freunde und Nachbarn in Malibu, dass sie in Sicherheit sind. Wir wurden mitten in der Nacht evakuiert, Kinder und Haustiere sind alle in Sicherheit! Beängstigende Zeiten!" Erste Meldungen über das ausgebrochene Feuer gingen am Montagabend ein. Die Behörden untersuchen derzeit die Brandursache.