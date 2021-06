Cher: Wer soll sie im Biopic spielen?

Cher: Wer soll sie im Biopic spielen?

27.06.2021 13:00 Uhr

Poplegende Cher wünscht sich, dass eine Newcomerin sie in dem neuen Biopic spielen sollte.

Die Musik-Ikone zeigt sich aufgeregt über die Verfilmung ihres Lebens, die von Universal Pictures produziert wird und letzten Monat angekündigt wurde.

Casting für Biopic steht noch bevor

Angst, dass das Projekt ihren Erwartungen letztendlich nicht entsprechen wird, hat die Sängerin nicht. „Ich kenne die Leute, also bin ich mir sicher, dass sie den Dingen zuhören werden, die ich zu sagen habe. Aber es bedeutet nicht, dass ich das letzte Wort haben werde“, erklärt Cher. Das Casting für die Hauptrolle hat bisher noch nicht begonnen.

Die inzwischen 75-Jährige hat dabei einen ganz konkreten Wunsch: Sie will es lieber vermeiden, dass eine bereits bekannte Schauspielerin in ihre Rolle schlüpft.

Cher bevorzugt Newcomerinnen

Stattdessen macht sich der „I Got You Babe“-Star, der jetzt auch auf TikTok präsent ist, für eine Newcomerin stark. „Wir haben gestern darüber geredet und wir versuchten, an Schauspieler zu denken“, erzählt Cher im Gespräch mit dem ‚Just of Variety‘-Podcast. „Ich sagte ‚Ich glaube nicht, dass wir sie schon kennen.‘“ Bereits bekannt ist, dass Judy Craymer und Gary Goetzman (‚Mamma Mia! Here We Go Again‘) das Biopic produzieren. Oscar-Preisträger Eric Roth (‘Forrest Gump’) wird das Drehbuch verfassen. (Bang/KT)