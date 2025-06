Stars Chers Sohn liegt nach Überdosis im Krankenhaus

Cher at Mama Mia premiere London Jul 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2025, 09:00 Uhr

Der Sohn der Musik-Ikone musste nach einem Notfall in die Klinik.

Chers Sohn wurde nach einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert.

Die 79-jährige Pop-Ikone ist die Mutter von Elijah Blue Allman (48), den sie mit ihrem verstorbenen Ex-Ehemann Gregg Allman hat. Am Sonntag (15. Juni) wurde berichtet, dass Elijah am Vortag in ein Krankenhaus in Kalifornien gebracht worden sei.

Insider offenbarten gegenüber ‚TMZ‘, dass Elijah sich „noch immer im Krankenhaus befindet und die bestmögliche Behandlung erhält“. Die Website wisse nicht, welche Drogen er vor dem Vorfall konsumiert habe.

Außerdem hieß es, dass die ‚Believe‘-Interpretin – die auch Mutter von Chaz (56) ist, den sie mit ihrem verstorbenen ersten Ehemann Sonny Bono hat – „alles tut, was sie kann, um ihm die Hilfe zu verschaffen, die er braucht“ und dass sie „momentan nur das Wohlergehen ihres Sohnes“ im Blick habe.

In den letzten Jahren hatte der ‚Mamma Mia! Here We Go Again‘-Star versucht, für Elijah – der ebenfalls Musiker ist – eine Vormundschaft zu beantragen, gab das Verfahren aber Ende letzten Jahres auf, nachdem sie eine Einigung erzielt hatten.

Die Sängerin hatte um eine vorübergehende Notfall-Vormundschaft gebeten, da sie „befürchtete, dass ihr Sohn das Jahr nicht überleben würde“. Chers Anwälte verwiesen auf seine Behandlung wegen schizoaffektiver Störung und enthüllten, dass Elijah im vergangenen Jahr mehrfach unter eine sogenannte 5150-Anordnung gestellt wurde – ein kalifornischer Gesetzesparagraph, der es erlaubt, eine Person mit psychischer Erkrankung für 72 Stunden zwangseinzuweisen.