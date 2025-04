Musik Chesney Hawkes: Warum er von seinem Markenzeichen-Hit wegkommen musste

Chesney Hawkes at Rewind Festival South - Avalon - 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2025, 09:00 Uhr

Chesney Hawkes „musste wegkommen“ von seinem Markenzeichen -Hit.

Der 53-jährige Sänger feierte mit dem Song ‚The One and Only‘, als er 1991 veröffentlicht wurde, einen großen Erfolg, aber es kam ein Punkt, an dem er dem Song entkommen wollte. Also flog der Star auf die Seychellen, nur um den Song sofort nach seiner Ankunft in einer Bar zu hören.

Er erzählte der Zeitung ‚Daily Star‘: „Vielleicht sechs Monate nach dem verrückten Werbekram dachte ich: ‚Ich muss weg! Ich nahm einen Freund mit und wir fuhren mit dem Rucksack auf die Seychellen. Ich wollte irgendwohin gehen, wo niemand weiß, wer ich bin, oder irgendetwas davon.“ Das schien allerdings einfach gesagt und weniger einfach in die Tat umgesetzt, denn: „Der allererste Ort, an dem wir ankamen, war diese erstaunliche Bar am Strand. Ich bestellte ein Bier und als wir unsere Biere bekamen, lief buchstäblich ‚The One And Only‘. Ich dachte mir: ‚Ich kann nicht entkommen, Mann, 33 verdammte Jahre davon!'“

Chesneys neues Album ‚Living Arrows‘ – das die Singles ‚Loud‘, ‚Get A Hold of Yourself‘ und ‚Live Forever‘ enthält – wurde gerade veröffentlicht. Er gab zu, dass die Platte vielleicht nicht das ist, was die Fans von ihm „erwarten“, aber es gebe immer noch einige „Pop-Banger“ darauf. Er sagte: „Also, was die Richtung des Albums angeht, gibt es eine ganze Reihe von Pop-Bangern, wie man sie sich vorstellt. Aber es gibt sicherlich noch andere Themen auf dem Album… Es ist nicht genau das, was man erwarten würde!“