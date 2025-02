Stars Chester Benningtons Kind Draven outet sich als Transgender – und richtet klare Ansage an Hater

Chester Bennington - July 2016 - Photoshoot BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2025, 09:00 Uhr

Auf Instagram veröffentlicht Draven Bennington einen bewegenden Post und outet sich als Transgender.

Chester Benningtons Kind Draven gibt bekannt, Transgender zu sein.

Das 22-jährige Kind des verstorbenen Linkin Park-Frontmanns – der sich 2017 im Alter von 41 Jahren auf tragische Weise das Leben nahm – hat einen emotionalen Instagram-Post veröffentlicht. Darin heißt es: „Lange Zeit habe ich versucht, jemand zu sein, der ich im Inneren wirklich nicht war. Es zu ignorieren hat eine Zeit lang funktioniert, aber ich stand immer wieder vor der Frage, ob ich glücklich sein wollte oder gefallen sollte.“

Mittlerweile benutzt Draven die Pronomen „sie/ihr“. „Im August letzten Jahres beschloss ich, den Weg des Glücks zu gehen und mir selbst treu zu bleiben. Ich habe mich als Transgender geoutet und eine Hormonersatztherapie begonnen, und das war die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe“, fügt Draven hinzu.

Ihren Namen wolle sie beibehalten, da er „ziemlich androgyn“ ist. In ihrem bewegenden Post dankt Draven ihren Liebsten für die Unterstützung. „Ich muss sagen, dass ich sehr gesegnet bin, dies tun zu können und eine so unterstützende Familie und Freunde zu haben. Ich liebe jeden einzelnen von euch, der mir nichts als Liebe und Respekt entgegenbringt und mich so sieht, wie ich wirklich bin“, erklärt sie. Vor allem ihre Mutter Samantha, die von 1996 bis 2005 mit dem Linkin Park-Star verheiratet war, habe sie „immer bedingungslos geliebt“.

In einem weiteren Statement wendet sich Draven unverblümt an alle Hater, die sich nicht für ihr Glück freuen können. „Ich hoffe, ihr lernt die wertvollen Lektionen der Liebe. Bis dahin wünsche ich euch, dass ihr jedes Mal, wenn ihr das Licht ausmacht und ins Bett geht, auf ein Lego tretet“, schreibt sie. „Es ist klar, dass ihr von Ignoranz und Hass erfüllt seid, und ich hoffe, dass ihr eines Tages euren Weg nach draußen findet.“