Chethrin Schulze: Das Ex-Curvy-Supermodel im Bett mit dem Bachelor!

Mittwoch, 22. August 2018 20:50 Uhr

Beim Format „Promi Big Brother“ gibt es bekanntlich meistens jede Menge zu lachen – aber auch zu heulen. Das bewies jetzt Promi-Bewohnerin Chethrin „Kässriehn“ Schulze. Die hübsche Blondine konnte im Haus nicht mehr an sich halten und gestand Sänger Alphonso, begleitet von jeder Menge Tränen, dass sie keine leichte Kindheit hatte.

Besonders im familiären Bereich hatte die Berlinerin einiges zu ertragen. „Nach außen hin hat bei uns alles nach heiler Welt ausgesehen, aber es war die Hölle.“ Offenbar herrschte vorrangig Stress und Streit bei ihren Eltern. „Papa sagte immer ‚Die böse Mama‘ und ‚Du bist wie deine Mutter'“ Dann stand die junge Frau wohl plötzlich ganz alleine da, die Familie sei komplett zerrüttet gewesen. Sie habe nur noch eine Mauer um sich herum aufgebaut, um nicht angreifbar zu sein.

Chethrin entwickelte sich aber trotz vieler Probleme und bestimmt mit einer gehörigen Portion aus Mut und Selbstvertrauen zu einem hübschen, selbstbewussten kurvigen Mädchen, das 2016 sogar bei der beliebten RTL-2-Fashionshow „Curvy Supermodel“ teilnahm. So richtig aufmerksam auf sich machte die Blondine dann aber erst mit ihrer Teilnahme bei ‚Love Island‘ – und dort war sie kaum wiederzuerkennen! Ganze 22 Kilo hatte die Berlinerin vor der Sendung abgespeckt und zeigt nun auch im Promi-Big-Brother-Haus ihre tollen Kurven, die trotz Gewichtsverlust geblieben sind.

Übrigens: einige werden den Namen Chethryn Schulze in den letzten Monaten öfters gehört haben im Zusammenhang mit „Der Bachelor 2018“. In der diesjährigen Staffel der Kuppel-Show soll sie nämlich der Grund für die Trennung von Daniel Völz und Kristina Yantsen gewesen sein. Völz und Schulze sollen sich angeblich mehrmals heimlich getroffen haben. Im Big-Brother-Haus machten allerdings beide den Eindruck, als würden sie sich zum ersten Mal richtig begegnen.

Das könnte sich heute Abend in der Show ab 22.15 Uhr bei SAT.1 ändern: Zwischen den beiden scheint sich jedenfalls was anzubahnen, zumindest von Chethrins Seite aus. Die gibt nämlich flirttechnisch alles, um „ihren“ Daniel zu beeindrucken. Nach ihrem Umzug in die „Villa“ macht es sich das TV-Sternchen neben dem Rosenkavalier auf dem Sofa gemütlich. Tunlichst vermeiden auch die anderen Bewohner es, diese Zweisamkeit zu stören – und so flirtet Chethrin als selbsternannte „Flirt-Maschine“ was das Zeug hält, wirft ihrem Schwarm verliebte Blicke zu und spielt mit ihrem Blondhaar. Zu vorgerückter Stunde krault Chetrin schon mal sanft Daniels Arm … (SV)

Übrigens: Neue Folgen von „Curvy Supermodel“ laufen immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL 2 und die zweite Staffel von „Love Island“ startet am 10. September bei RTL 2!

Und ‚Promi Big Brother‘ – klar jeden Tag ab 22.15 Uhr bei SAT.1!